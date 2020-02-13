تدريب 1000 رائدة أعمال بالتعاون مع «فيس بوك»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أمس، اتفاقية مع شركة «فيس بوك»، يتم بموجبها تدريب 1000 رائدة أعمال في دولة الإمارات، مجاناً، على الأعمال وإنشاء وتطوير المشروعات الصغيرة، بهدف تمكين وتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في ريادة الأعمال.

وقالت الرئيس التنفيذي بالإنابة في «صندوق خليفة»، موزة عبيد الناصري، خلال تصريحات صحافية عقب التوقيع، إن «عمليات تدريب الدفعة الأولى، البالغة نحو 50 رائدة أعمال، بدأت أمس، فيما سيتم تدريب الدفعات الأخرى خلال الأشهر الستة المقبلة، وبعدها ستتم دراسة توقيع اتفاقات تدريب أخرى لدعم ريادة الأعمال في الدولة».

وأوضحت الناصري أن برامج التدريب تشمل العضوات وغير العضوات في «صندوق خليفة»، كما تشمل رائدات الأعمال من مختلف الجنسيات وفي مختلف إمارات الدولة.

وأضافت أن خدمات التدريب تشمل كيفية تطوير أفكار المشروعات الصغيرة، وسبل تطوير المشروعات للوصول إلى العالمية، فضلاً عن الاستفادة من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في عمليات التسويق والترويج لمنتجات المشروعات الصغيرة.

وبيّنت الناصري أن 35% من المستفيدين من خدمات «صندوق خليفة» شاملة الخدمات المالية والاستشارية والتدريبية، هم من النساء، مشيرة إلى أن «الصندوق» تلقى 20 ألف طلب تدريب، حيث تم بالفعل تدريب 12 ألف رائد ورائدة أعمال إماراتيين 60% منهم مواطنات.

وأكدت أن الإمارات تشهد إقبالاً متزايداً على ريادة الأعمال، خصوصاً من المرأة، وذلك بحسب إحصاءات وبيانات المرصد العالمي لريادة الأعمال، حيث إن 80% من النساء في الإمارات يتجهن إلى إطلاق مشروعاتهن الخاصة كأفضل الخيارات المهنية المتاحة.

وأوضحت أن «صندوق خليفة» عمل، منذ تأسيسه عام 2007، مع أكثر من 450 رائدة أعمال، فيما استثمر أكثر من 316 مليون درهم في الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة، التي أسستها أو تقودها نساء إماراتيات، ما أسهم في ارتفاع نسبة رائدات الأعمال الإماراتيات بنسبة 30%.

- «صندوق خليفة» درّب 12 ألفاً من رواد الأعمال، 60% منهم مواطنات.