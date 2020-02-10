120.6 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي خلال 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس، عن نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام الماضي، محققة أرباحاً صافية قدرها 120.6 مليون درهم مقابل 125.5 مليون درهم في عام 2018، بانخفاض نسبته 4%.

وأوضحت الشركة في بيان، أن إجمالي الإيرادات خلال عام 2019 بلغ 315.8 مليون درهم مقابل 324.7 مليون درهم في عام 2018، حيث توزعت الإيرادات بواقع 177 مليون درهم من العمليات التشغيلية و138.8 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

وناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه، أمس، البيانات المالية عن عام 2019، وقرّر رفع مقترح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 200 مليون درهم بنسبة 2.5% من رأس المال.

وقال رئيس مجلس الإدارة، عيسى كاظم، إن «عام 2019 شهد تنفيذ جانب كبير من خطة التطوير الهيكلي بغرض تأسيس شركات مستقلة للإيداع والمقاصة، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالتميز المؤسسي في السوق إلى آفاق جديدة ويكرس ريادته في مجال تطوير الأسواق المالية في الدولة».