«أبوظبي الدولي» ينجز تحديث نظام إضاءة مدرج الطائرات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مطارات أبوظبي، عن استكمال عمليات تحديث نظام إضاءة مدرج الطائرات الجنوبي في مطار أبوظبي الدولي وترقيته إلى تقنية (CAT-IIIB) بنجاح، لينضم المطار بذلك إلى مجموعة المطارات الدولية التي طبّقت هذه التقنية المتقدمة.

وجرى دمج التقنية الجديدة فائقة التطور، مع أنظمة مراقبة الحركة الجوية العاملة في المدرج الجنوبي، في وقت يشهد مدرج المطار الشمالي عمليات تطوير وتحديث في الوقت الراهن.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، برايان تومبسون، إن «تحديث نظام إضاءة مدرج الطائرات الجنوبي ينسجم مع حرصنا والتزامنا على أمن وسلامة وفعالية العمليات في مطار أبوظبي الدولي، وضمان خدمة استثنائية وتجربة سفر مريحة لعملائنا داخل مدرج المطار وخارجه، وذلك من خلال تعزيز عملياتنا وتطوير شبكتنا وتوسيع عروضنا الترفيهية».

ويعمل التطوير المنجز، جنباً إلى جنب مع تحديثات تقنية أخرى تم إجراؤها على نظام مراقبة التحكم، بإضاءة مدرج الطائرات التابع للمطار، بهدف تعزيز قدرة المطار على مواصلة عملياته في ظروف الرؤية المنخفضة.