بحضور محمد بن راشد ومحمد بن زايد ..إكسبو 2020 دبي يعلن استضافة النسخة الخامسة لقمة أقدر العالمية

المصدر: دبي-وام

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تم الإعلان عن استضافة إكسبو 2020 دبي للنسخة الخامسة لقمة "أقدر" التي سينظمها برنامج خليفة للتمكين "أقدر" برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مقر إكسبو 2020 دبي؛ الحدث الأكثر حضوراً في العالم وأول إكسبو دولي يقام في العالم العربي والشرق الأوسط، وتستضيفه الإمارات في دبي خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021.

حضر الإعلان عن تفاصيل هذه الفعالية الدولية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: يمثل شعار إكسبو 2020 " تواصل العقول وصُنع المستقبل"، القناعة الراسخة لقيادة الامارات الاستثنائية بأن التقدم والابتكار لا يمكن تحقيقهما إلا عبر استثمار قدرات الإنسان والأفكار الإبداعية بطرق مبتكرة.

وأضاف سموه: نتطلع أن تكون الدورة المقبلة لـ"قمة أقدر العالمية" فرصة مثالية لحوار إيجابي يجمع نخبة من القادة والخبراء وأفضل المتحدثين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة عدد من المواضيع والوصول إلى أهم التوصيات والمبادرات الهادفة، التي تعود بتأثير إيجابي على المجتمعات حول العالم أجمع.

ويأتي تنظيم قمة "أقدر" العالمية في دورتها الخامسة في إكسبو 2020 دبي، انطلاقا من توجهات وأهداف برنامج خليفة للتمكين "أقدر" الرامية إلى تمكين مختلف فئات المجتمع على المستوى المحلي والدولي بأهمية التواصل الحضاري البناء وتكريس كافة الجهود المجتمعية اللازمة لتعزيز التعايش والسلام بين الثقافات والحضارات، والتي تأتي تنفيذاً للتوجهات الاستراتيجية لدولة الامارات، واستثمارا فعالاً لهذا الحدث العالمي الذي يمثل فرصة كبيرة لتوفير منصة تُمكن مختلف الجنسيات والثقافات للتعبير عن إرادة السلام والتعايش والتسامح سعياً لنموها وازدهارها.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي : عبر التنظيم الناجح لإكسبو 2020 دبي، يتعزز موقع دولة الإمارات في استضافة الأحداث الدولية الضخمة، وفي قمة "أقدر" العالمية ستكون الفرصة مميزة لتسليط مزيد من الضوء على الخبرات العلمية والثقافية وعرض أحدث التطورات والتقنيات في العالم، وتهدف القمة إلى طرح مواضيع متعلقة بمجال التعليم والثقافة والسياحة والاقتصاد والتجارة وغيرها عبر ورشات عمل متخصصة وجلسات ونقاشات علمية متنوعة، تماشيا مع أهدافنا التي ستساهم في تحفيز النمو الاقتصادي والثقافي والعلمي عبر أنشطتنا التفاعلية الموجهة للشركات والشباب.

ويجيء اختيار مكان عقد القمة في الحدث العالمي " إكسبو 2020 " ضمن جهود تحقيق الأهداف المشتركة، حيث يسعى برنامج "أقدر" إلى تعزيز والمشاركة في جهود تطوير المجتمعات المستدامة وضمان مصلحة المجتمع وتمكين أبناء المجتمع ودعم المبادرات التوعوية والهادفة بما يخدم كل فئات المجتمع ويصب في صالح تطويره ويحقق الهدف الرئيسي لهذا الحدث العلمي العالمي في "تنمية العقول لازدهار الأوطان"، وهو ما يتطلع إليه إكسبو 2020 الذي يستند شعاره الرئيسي "تواصل العقول وصنع المستقبل" إلى القناعة الراسخة بأن التقدم والابتكار لا يمكن تحقيقهما إلا عبر استثمار قدرات الإنسان والأفكار الإبداعية بطرق مبتكرة.

وتُمثِّل قمة "أقدر" العالمية حدثاً دولياً فريداً من نوعه في المنطقة والعالم، يهتم بتطوير المجتمعات سعياً لتوفير قيم الاستدامة وضمان مصلحة المجتمع ككل وتمكين أبنائه ودعم المبادرات التوعوية والهادفة بما يخدم كل فئات المجتمع ويصب في صالح تطويره ويحقق الهدف الرئيسي لهذا الحدث العلمي العالمي في "تنمية العقول لازدهار الأوطان".

وتُقام القمة سنوياً بإشراف برنامج خليفة للتمكين "أقدر" و وزارة الداخلية، وعدد من الشركاء الاستراتيجية والأمم المتحدة واليونسكو وغيرها، وبتنظيم من شركة "إندكس" للمؤتمرات والمعارض-العضو في إندكس القابضة.