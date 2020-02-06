أسئلة مهمة قبل توقيع اتفاقات القروض

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

قبل التوقيع على أي اتفاقات بخصوص القروض من المؤسسات المالية، فإن من الأهمية أن نفهم نوع القرض الذي نحصل عليه والشروط التي نوافق عليها، لذلك ينبغي التأكد من طرح هذه الأسئلة ومعرفة إجاباتها وهي:

- مدة القرض (عدد الأشهر والسنوات التي سيستغرقها القرض)؟

- معدل الفائدة السنوي.

- هل يتغير سعر الفائدة؟ إذا كان الأمر كذلك متى؟ وهل يتلقى المقترض إشعاراً؟

- هل تتضمن الدفعات المبلغ الأساسي والفائدة؟

- هل سيتم سداد القرض في نهاية المدة؟

- كم تبلغ قيمة غرامة السداد المبكر للقرض؟

- ما هي رسوم الحصول على القرض؟

- ماهي الرسوم والمصاريف في حال التأخر عن الدفع، وإذا أراد تغيير تاريخ استحقاق الدفع، أو مبلغ الدفعة، أو إضافة دفعة مقطوعة، أو إعادة التفاوض حول القرض، وفيما إذا كان هناك أي رسوم أخرى؟