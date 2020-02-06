حماية بطاقة الخصم من الاحتيال

طرحت مؤسسات مالية مجموعة من النصائح لحماية بطاقة الخصم، أهمها:
- عدم استخدام رمز سري واحد لأكثر من بطاقة مصرفية.
- عدم حفظ بيانات البطاقة في مواقع وتطبيقات التسوّق الإلكترونية غير الموثوقة.
- الحيطة والحذر أثناء التسوّق من المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.
- تحديث البيانات والمعلومات الشخصية لدى البنك بشكل منتظم.
- عدم مشاركة الرقم السري للبطاقة مع آخرين، عبر قنوات التواصل الإلكترونية، كصفحات التواصل الاجتماعي.
- عدم قبول طلبات المساعدة من مجهولين أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي أو سداد الفواتير.
- إجراء مراجعة مستمرة لكشف الحساب الشهري للبطاقة، للتأكد من عدم وجود معاملات مشبوهة.
- إبلاغ البنك فوراً عن أي معاملات مشبوهة على البطاقة لإيقافها.
- تغيير الرقم السري كل فترة، خصوصاً بعد وقبل السفر.
- تثبيت برامج حماية على الهاتف المحمول أو الحاسوب، لجعل تصفح الإنترنت أكثر أماناً.