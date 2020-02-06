    حماية بطاقة الخصم من الاحتيال

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    • إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭
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    طرحت مؤسسات مالية مجموعة من النصائح لحماية بطاقة الخصم، أهمها:

    - عدم استخدام رمز سري واحد لأكثر من بطاقة مصرفية.

    - عدم حفظ بيانات البطاقة في مواقع وتطبيقات التسوّق الإلكترونية غير الموثوقة.

    - الحيطة والحذر أثناء التسوّق من المواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.

    - تحديث البيانات والمعلومات الشخصية لدى البنك بشكل منتظم.

    - عدم مشاركة الرقم السري للبطاقة مع آخرين، عبر قنوات التواصل الإلكترونية، كصفحات التواصل الاجتماعي.

    - عدم قبول طلبات المساعدة من مجهولين أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي أو سداد الفواتير.

    - إجراء مراجعة مستمرة لكشف الحساب الشهري للبطاقة، للتأكد من عدم وجود معاملات مشبوهة.

    - إبلاغ البنك فوراً عن أي معاملات مشبوهة على البطاقة لإيقافها.

    - تغيير الرقم السري كل فترة، خصوصاً بعد وقبل السفر.

    - تثبيت برامج حماية على الهاتف المحمول أو الحاسوب، لجعل تصفح الإنترنت أكثر أماناً.

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