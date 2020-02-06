«أدنوك للإمداد والخدمات» تتحول إلى الوقود منخفض الكبريت

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن نجاحها في تحويل جميع قطع أسطولها العابر للبحار المكون من 28 سفينة للعمل بالوقود منخفض الكبريت، وذلك منذ بداية نوفمبر من العام الماضي، أي قبل الموعد المحدد لسريان «لوائح المنظمة البحرية الدولية 2020» الخاصة بوقود النقل البحري منخفض الكبريت، والهادفة إلى خفض تركيز الكبريت في وقود السفن إلى 0.5%.

وحددت المنظمة البحرية الدولية أساليب مختلفة لتخفيض الانبعاثات الضارة مثل استخدام الوقود منخفض الكبريت بدلاً من الزيوت الثقيلة عالية الكبريت أو الغاز الطبيعي المسال، أو اعتماد حلول تكنولوجية مثل تركيب نظام تنظيف غاز العادم والمعروف باسم «سكربر».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للإمداد والخدمات»، القبطان عبدالكريم المصعبي: «تحقيقاً لاستراتيجيتنا في مجال الاستدامة، نستمر في العمل على تعزيز أدائنا البيئي، فيما نسعى لتوسعة عملياتنا التشغيلية لضمان قدرتنا على توفير المزيد من إمدادات الطاقة مع المحافظة على خفض مستوى الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري».