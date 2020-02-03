«قمة كوفمان لروّاد الاقتصاد الجديد» تنطلق في دبي 9 فبراير الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق في دبي، خلال الفترة من التاسع إلى 12 فبراير الجاري، «قمة كوفمان العالمية لروّاد الاقتصاد الجديد»، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة أكثر من 300 من روّاد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن تنظيم هذه القمة العالمية، يأتي في إطار مبادرة «حي دبي للمستقبل»، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوحيد جهود القطاعات الحكومية والاقتصادية، لتوفير بيئة استثمارية متكاملة تقدم تسهيلات استثنائية للمستثمرين وروّاد الأعمال، لاسيما في مجال الاقتصاد الجديد، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً مفضلة للمواهب الواعدة والعقول الشابة والمشروعات المبتكرة والاستثمارات العالمية.

ويجمع الحدث السنوي العالمي، الذي يقام تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ويحتفي بمرور 25 عاماً على تأسيسه، أكثر من 300 من روّاد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية من 30 بلداً في دبي، للعمل على تطوير شبكة عالمية، ومناقشة مناخ الاستثمار والابتكار والتعاون في قطاع الأعمال، ضمن منطقة الشرق الأوسط عموماً، ودولة الإمارات بشكل خاص.

وأكد المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، أن هذا الحدث العالمي، الذي يحتضنه «حي دبي للمستقبل»، يمثل فرصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دبي والعالم، والتعرف إلى أسواق وقطاعات عالمية جديدة، إضافة إلى استعراض الميزات التنافسية التي توفرها دبي للمستثمرين، خصوصاً في مجال ممارسة الأعمال، وتطوير الابتكارات المستقبلية، واستقطاب المواهب العالمية، وإطلاق المشروعات الناجحة.

من جهته، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن «دبي توفر مجموعة متنوّعة وواعدة من الفرص الاستثمارية الجذابة، لاسيما في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتطورة»، مؤكداً أهمية دور «حي دبي للمستقبل» في تعزيز الشراكات المحلية والعالمية، بما يسهم في توفير الدعم والتمويل لروّاد الاقتصاد الجديد، لإطلاق مشروعات وشركات متخصصة، تلبي المتطلبات المتغيّرة، وتحدث قفزة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

في السياق نفسه، أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، أن تنظيم هذه القمة العالمية للمرة الأولى في دبي، يدعم تحقيق مخرجات «وثيقة 4 يناير 2020»، التي أعلنها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتطوير رؤية مستقبلية لاقتصاد دبي، من خلال استقطاب روّاد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الأفكار المبتكرة من مختلف أنحاء العالم إلى دبي، لتصبح وجهة عالمية للتقنيات المستقبلية والقطاعات الاقتصادية الجديدة.

«برنامج زملاء كوفمان»

قال الرئيس التنفيذي لـ«برنامج زملاء كوفمان»، جيف هارباك، إن «دولة الإمارات تتميز بريادتها العالمية في إطلاق المشروعات الطموحة والأفكار المستقبلية.. ويسرنا أن ننظم اجتماعنا السنوي المقبل في دبي، بالتزامن مع الذكرى 25 لتأسيس القمة، التي تضم شبكة عالمية من المستثمرين وقادة الابتكار، للاحتفاء بالإنجازات ورسم مستقبل الابتكار العالمي في واحدة من أكثر المدن الرائدة في تصميم المستقبل على مستوى العالم».

يذكر أن «برنامج زملاء كوفمان» تأسس عام 1995 من قبل رائد الأعمال الأميركي إيوينغ ماريون كوفمان، وهو برنامج زمالة يمتد لعامين ويضم حالياً 589 مشاركاً من 46 دولة أشرفوا على نحو 7700 صفقة أعمال منذ انطلاق البرنامج، كما أسس «زملاء كوفمان» 100 شركة حتى الآن.