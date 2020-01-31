البنوك الإسلامية تقلص منح التمويلات في 2019

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

أفادت بيانات للمصرف المركزي، بأن البنوك الإسلامية قلصت منح التمويلات بالسوق المحلية، خلال العام الماضي، إلى 366.4 مليار درهم بنهاية 2019، مقارنة مع 373.4 مليار درهم بنهاية 2018، بانخفاض سبعة مليارات درهم وبنسبة تراجع 1.9%.

من جانبهم، أرجع مصرفيون هذا الانخفاض في تمويلات البنوك الإسلامية إلى عوامل عدة، أبرزها السياسة المتشددة لبعض البنوك والاندماجات بين بنوك إسلامية، وتراجع الطلب نسبياً على القروض خلال العام الماضي.

البنوك الإسلامية

وتفصيلاً، كشفت بيانات صادرة أمس، عن المصرف المركزي، أن البنوك الإسلامية قلصت منح التمويلات بالسوق المحلية خلال العام الماضي، حيث تراجع إجمالي الائتمان الممنوح من قبلها إلى 366.4 مليار درهم بنهاية 2019، مقارنة مع 373.4 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها من 2018، بانخفاض قدره سبعة مليارات درهم وبنسبة تراجع 1.9%.

وبينت الإحصاءات أن التراجع ظهر جلياً في تمويلات القطاع الخاص، وما يندرج تحته من تمويل الأفراد والقطاعين الصناعي والتجاري وكذا الأفراد.

منح التمويلات

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «البنوك الإسلامية تتحفظ كثيراً في منح التمويلات، إذا كانت الجدارة الائتمانية للعميل منخفضة، لذا نجد أن هناك التزاماً كبيراً ومعايير داخلية قوية بالتقارير الصادرة عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية»، مشيراً إلى أنه خلال العام الماضي أيضاً، انخفض الطلب نسبياً على القروض بسبب حالة عدم اليقين للوضع الوظيفي لبعض القطاعات، وعدم دخول وظائف جديدة بنسب عالية، وكلها عوامل أثرت في تقليص التمويل، وإن كان بنسبة ليست كبيرة.

وأضاف نصر، أن هناك عاملاً آخر مهماً وهو الاندماجات التي تمت بين مصارف إسلامية، وهذا أدى الى توقف منح التمويلات لأشهر عدة، لاسيما تمويلات الأفراد والصناعة والتجارة، لذا جاءت مجمل التمويلات منخفضة.

وبين أن البنوك عادة في الربع الأخير، تحاول الحفاظ على نسب ودائع مرتفعة لتحسين ميزانياتها، وحتى لا تظهر تفوقاً للقروض على الودائع، بما يخالف تعليمات المصرف المركزي، مؤكداً أن هذه العوامل في مجملها أسهمت في عدم نمو التمويلات.

معايير خاصة

في سياق متصل، قالت الخبيرة المصرفية، شيخة السويدي، إن «بعض البنوك الإسلامية تضع معايير خاصة بها، أكثر تشدداً حتى مما يظهر في تقرير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وتشترط أن يظل العميل الذي تعثر قرابة عام ليتمكن من الحصول على تمويل منها، وذلك للتأكد من قدرته على السداد».

وأوضحت أن لهذه السياسة المتشددة أثرين، أحدهما: إيجابي، وهو تقليل الديون المشكوك في تحصيلها أو التعثرات التي تكلف البنك جزءاً من أرباحه، في حين أن الأثر الثاني يظهر في انخفاض نمو التمويلات لديها أو تراجعها في بعض الأحيان، مؤكدة أن لجان الرقابة الداخلية في المصارف الإسلامية تشترط وضع معايير مشددة وتنفذها وتلتزم بها الإدارات، لذا يكون النمو شبه مستقر ويميل أحياناً للتراجع.

من جانبها، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن «شرائح متعاملي المصارف الإسلامية في السابق، كانوا من المسلمين وغير المسلمين، بسبب وضوح الرسوم والعمولات وكل المصاريف المفروضة، لكن بعد أن وحّد المصرف المركزي، الرسوم، سواء للبنوك الإسلامية أو نظيرتها التقليدية، أصبح هناك انتقال لغير المسلمين باتجاه الأخيرة، بسبب قيامها بتقديم عروض قوية بجانب الشفافية في الرسوم التي كانت تميز البنوك الإسلامية».

وأضافت الهرمودي، أن الفرق الآن أصبح في خدمة المتعاملين، وما يتوافق مع الشريعة، وهذه الأمور لا تهم كثيراً شريحة غير المسلمين، لذا نجد التوجه الآن للبنوك التقليدية بالنسبة لهذه الشريحة.

- إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف بلغ 366.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي.