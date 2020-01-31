«صندوق خليفة» ينظم النسخة الأولى من ملتقى «تواصل 2020»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

نظم صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ملتقى «تواصل 2020» بنسخته الأولى في أبوظبي، بحضور روّاد الأعمال من مواطني الدولة من أعضاء الصندوق والمتقدمين، وعدد من الجهات الحكومية الداعمة، والشركاء الاستراتيجيين، وذلك في إطار مبادرة الصندوق لتعزيز التواصل التجاري وتبادل الخبرات، وتوفير فرص العمل، وتعريف الشركاء بأعضاء الصندوق.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، فإن الملتقى يهدف إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال والقيادة والابتكار، فضلاً عن تحفيز الاستثمار عن طريق التركيز على مشروعات صندوق خليفة، والمنتجات والخدمات التي يقدمونها، وتسويقها من خلال شبكة تواصل فاعلة.