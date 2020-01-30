قصة فلبينية ربحت 350 ألف درهم في دبي

المصدر: دبي، الإمارات اليوم

فازت الفلبينية جوليتا إنكارنسيون التي تعمل مديرة حسابات في دبي بالجائزة الكبرى لسحوبات نيسان في مهرجان "دبي للتسوق" وهي عبارة عن 350 ألف درهم نقداً.

وقالت إنكارنسيون التي تبلغ من العمر 46 عاما إنها ستدخر الجائزة لمستقبل أطفالها فهي أم لطالبة ماجستير في كوريا الجنوبية وطالب في الصف التاسع، وذلك بعد أن حالفها الحظ مرتين في السابق لتربح جهاز آيباد وجهاز حاسوب لوحي.

وعلّقت جوليتا على فوزها قائلةً: "لقد كنت نائمة عندما رن هاتفي تلك الليلة، وعندما أجبت أخبرني الرجل على الهاتف بأني قد فزت. تسارعت نبضات قلبي من الفرح ولم أتمكن من العودة إلى النوم، فقمت أبحث في حقيبتي عن تذكرة السحب، فلقد حصلت على 15 تذكرة هذا العام على أمل أن يحالفني الحظ. وعندما عثرت على البطاقة الرابحة بدأت أدرك حجم الموضوع."

وأضافت: "أنا ممتنة جداً، فأنا أستطيع الآن أن أؤمن تعليم أبناءي واشتري أرضاً زراعية في بلدي الفلبين. الحظ يحالف الكثيرين لكن الفوز للمرة الثالثة يحمل نكهة خاصة.