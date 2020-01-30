15% خصومات للأجهزة الموفرة للطاقة

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

وقعت شركة أبوظبي للتوزيع، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، وسلسلة متاجر اللولو العالمية، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف الى تطبيق مبادرة «الركن الأخضر»، التي تندرج تحت برنامج «ترشيد» الاستراتيجي الذي يرمي إلى خفض استهلاك المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي.

ويتمثل الهدف الرئيس من المبادرة في تشجيع العملاء على التوجه لشراء السلع والمنتجات التي تسهم في توفير الطاقة.

ووقَّع المذكرة المدير العام لشركة أبوظبي للتوزيع، سعيد محمد السويدي، والرئيس التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، سيف الدين طاهر روباوالا، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين من الطرفين في حفل أقيم في متجر «اللولو هايبرماركت» بـ«الخالدية مول» في أبوظبي.

وقال مدير قسم الترشيد في شركة أبوظبي للتوزيع، الدكتور محمد الحوسني، في تصريحات صحافية، إن هذه المبادرة ستأتي تشجيعا للعملاء على استخدم أجهزة موفرة للطاقة حيث تنوي أبوظبي للتوزيع تجربة الفكرة في متاجر اللولو كمرحلة أولى ومن ثم توقيع مذكرات تفاهم مع منافذ أخرى لتوفير وتصنيف المنتجات الموفرة للطاقة وإظهار فوائدها للجمهور من خلال تخصيص مساحة في كل متجر تعرض هذه المنتجات التي توفر حتى 40% في استهلاك الطاقة.

من جانبه، قال مدير المبيعات في مجموعة اللولو، مجيب الرحمن، إن متاجر اللولو وفرت أكثر من 10 علامات تجارية لأجهزة كهربائية تتنوع بين غسالات ملابس وأطباق ومكيفات وغيره في فرع «الخالدية» بخصومات تصل إلى 15% على الأسعار، فيما من المنتظر تخصيص مساحة في عدد أكبر من الفروع على مستوى أبوظبي والعين.

وتعقيبا، قال مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، إن «الشركة تواصل التزامها بتعزيز الاستخدام المستدام لموارد الطاقة بما يتماشى مع أهداف رؤية أبوظبي 2030».