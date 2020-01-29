تعرف على اجراءات طيران الإمارات للحماية من "كورونا"

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أكد متحدث باسم طيران الإمارات أن السلطات الصحية في دبي تقوم بفحص الركاب وأطقم الطائرات القادمين القادمين على متن رحلات طيران الإمارات من بكين وشنغهاي وغوانزو، واخضاعهم إلى مسح حراري واستبيان أسئلة لتقييم المخاطر أثناء مغادرة البر الرئيسي للصين.

وذكر أن الناقلة على اتصال وثيق مع جميع الهيئات ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين وغيرها من الهيئات التنظيمية، وتتقيد بتوجيهاتهم وتوجيهاتهم، مع مراقبة تطورات الأوضاع عن كثب،واتباع إرشادات منظمة الصحة العالمية ، التي لا تنصح حاليًا بأي قيود على السفر

وأضاف المتحدث، في بيان أصدره اليوم، أن الناقلة تقدم الأقنعة ومعقمات اليد لطواقمهاعلى متن رحلاتها إلى بكين وشانغهاي وغوانزو وهونج كونج وتايبيه وهانوي وهو شي مين ، ولديهم خيار ارتداء الأقنعة على متن الطائرة، لافتاً إلى أنه تم تدريب طواقم الشركة لاتباع أفضل الممارسات في مجال النظافة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي" أياتا" واتباع إجراءات التشغيل القياسية للتعامل مع أي حالات مشتبه بها على متن الطائرة.