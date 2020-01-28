«الطاقة والصناعة»: عوامل نفسية وراء تراجعات أسعار النفط

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

قال وزير الطاقة والصناعة، سهيل المزروعي، إن من المنطق ألا نضخم أي احتمال لانخفاض الطلب على النفط، بسبب ما يحصل في الصين بخصوص فيروس «كورونا» الجديد، موضحاً أن التأثير الواقع على الأسواق العالمية مدفوع بعوامل نفسية يتبناها بعض المتداولين في السوق.

جاء ذلك في في تصريحات صحافية للمزروعي، تعقيباً على ما يحدث في أسواق النفط من تراجع يعد الأكبر خلال فترة الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد المزروعي أن دولة الإمارات لاعب مهم في تحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية، حيث جاوزت نسبة التزامها في خفض الإنتاج لشهر ديسمبر الماضي 100%. وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى أن أسعار النفط العالمية تراجعت في السوق الأوروبية أمس، لتعمق خسائرها لليوم السادس على التوالي، مسجلة أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، بفعل تصاعد المخاوف حيال انتشار فيروس «كورونا» الجديد في الصين، وتأثيره السلبي على ثاني أكبر اقتصاد مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له، في الوقت الذي تتوافر في السوق كميات قياسية من الإنتاج، لاسيما الإنتاج في الولايات المتحدة.