جوائز مالية وتدريب وتمويل لأصحاب الأفكار من طلبة الجامعات والمدارس

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

فتحت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم باب التسجيل في الدورة الثانية من جائزة رواد المستقبل التي تستهدف طلبة الجامعات والمدارس أصحاب الإبداعات والأفكار القابلة للتحويل إلى مشاريع .

وقال نائب مدير عام الغرفة عبد الله غرير القبيسي خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم إن "النجاح الذي حققته الدورة الماضية انعكس في تحقيق الهدف الذي أطلقت من أجله المبادرة، وهو نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وغرس مفاهيم الإبداع والابتكار في المجتمع، كأساس لتحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة "، موضحا "أن الدورة الحالية تحظى باهتمام كثير من الشركاء الاستراتيجيين الذين يشاطرون الغرفة دعم الشباب أصحاب الأفكار في مجال الاعمال حيث تمنح الغرفة جوائز مالية قيمة بجانب توفير فرص تمويلية من قبل صندوق خليفة لتمويل المشاريع وتسجيل براءات هذه الأفكار لدى دائرة التنمية الاقتصادية".

وبين القبيسي " أن الغرفة تهدف أيضا إلى تأهيل جيل الشباب وتمكينه لدخول عالم الأعمال من خلال ورش تدريبية ودورات بما يكسب الطلبة سواء في المداس أو الجامعات المهارات اللازمة والفهم السليم للعمل الخاص ."

وأضاف القبيسي " أن الجائزة في دورتها الأولى، استطاعت أن تحقق مشاركات قوية ونوعية من إبداع وابتكار الطلبة المبدعين وأصحاب الأفكار المتميزة، مشيراً إلى "تزامن إطلاق الجائزة مع بدء انطلاق فعاليات شهر الإمارات للابتكار، لاسيما وأن الابتكار والإبداع في مجال ريادة الأعمال، يعد أحد أهم المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية على مستوى العالم، ودولة الإمارات تعد من الدول المتقدمة التي أولت أهمية خاصة للابتكار في تعزيز توجهاتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وهو ما يواكب استراتيجية غرفة أبوظبي .

وأكد القبيسي على النجاح الكبير الذي تحقق للجائزة في نسختها الأولى، والتي سجل بها نحو 1400 مشارك، خضع معظمهم للتدريب وحضور ورش العمل بما يتناسب مع فئاتهم العمرية، ومستفيدين من كم المعلومات والمعارف والخبرات التي اكتسبوها ليكونوا رواد أعمال مؤهلين ومتميزين في المستقبل، استناداً إلى أفضل الدراسات والممارسات والتجارب العالمية، مشدداً على أن جائزة رواد المستقبل تقدم فرصة حقيقية لرواد الأعمال الناشئين والشباب لعرض أفكارهم وابتكاراتهم ومشاريعهم التجارية والتكنولوجية في منصة تفاعلية بمعرض خاص أمام الجمهور، وكذلك تمكنهم من تطوير أفكارهم وصقلها، وتهيئتها لتكون فكرة مشروع قابل للتطبيق مستقبلاً.

وأشار إلى أن هناك ثلاث أفكار لمشاريع متميزة ومبتكرة تم تبنيها من الدورة الأولى للبرنامج، وضمن لأصحابها براءة الاختراع، وتمويلها في المستقبل، بعد أن تستوفي كافة الشروط الإجرائية، ومؤكداً أن هناك مشاركات من 3000 مشارك متوقع أن يسجلوا في النسخة الثانية من الجائزة.

وبين القبيسي أن جائزة رواد المستقبل في دورتها الثانية ستشمل 15 جائزة، مقسمة على 3 فئات هي فئة طلبة المدارس من حلقة التعليم الثانية، وفئة طلبة المدارس من حلقة التعليم الثالثة، وفئة طلبة الجامعات، بحيث يكون متوسط الأعمار المشاركة للطلبة من ( 8 وحتى 25 سنة) حيث أن الجائزة تستهدف طلاب المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي.

وجدير بالذكر أن للجائزة موقعاً إلكترونياً يتضمن كافة المصادر والبيانات التي يحتاجها المشاركون وبما يتناسب مع مراحلهم العمرية لبدء التفكير في إنشاء فكرة المشروع، إضافة لما سيقوم به مكتب الجائزة بالتنسيق مع المنسقين والمشرفين على الطلبة.

وستشمل فعاليات الجائزة تنظيم المعرض المخصص لعرض المشاريع والابتكارات وسيضم 100 مشروع تتاح لهم الفرصة للتنافس من خلال منصة شاملة، لتبدأ المرحل الثلاث لتقييم المشاريع والتي على أساسها سيتم اختيار الفائزين. وتمنح لكل فئة 5 جوائز وهي، أفضل فكرة مشروع للاستثمار، وأفضل ابتكار للاستثمار، وأفضل منتج للاستثمار، وأفضل مشروع تقني، وأفضل فئة التسويق وتطبيقات الموبايل.