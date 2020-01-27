2531 رخصة فورية أصدرتها اقتصادية دبي العام الماضي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، 2531 رخصة بشكل فوري خلال عام 2019، موضحاً أن عملية إصدار الرخصة الفورية تستغرق خمس دقائق، من دون الحاجة إلى عقد تأسيس الشركة وموقع قائم، وذلك للسنة الأولى فقط.

وأوضح القطاع أن الرخص الفورية، التي تم إصدارها خلال العام الماضي، توزعت على حسب النشاط، حيث جاءت في مقدمتها الأنشطة التجارية بعدد 1459 رخصة، مستحوذة على 58% من إجمالي الرخص، فيما بلغ عدد الرخص المهنية 1072 بنسبة 42%.

وبيّن أن خدمة الرخصة الفورية توفر حلاً نموذجياً ملائماً للمستثمرين الدوليين، الذين بات بإمكانهم الحصول على الرخصة في أقصر وقت ممكن، لتمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال الرخصة الفورية إلى تمكين الشركات من الاستفادة الكاملة من مزايا دبي التنافسية وتحفيز بيئة الأعمال، إذ تعد الجهة الحكومية المنوط بها تنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة دبي، والمعنية بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، كونها تركز على تسهيل مزاولة الأعمال، الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل، تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأشار تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، إلى أن الذين يملكون رخصة فورية، تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، وصل عددهم إلى 8454 مستثمراً خلال العام الماضي، موضحاً أن نسبة رجال الأعمال منهم تبلغ نحو 88.5% بعدد 7488 رجل أعمال، في حين تشكل سيدات الأعمال 11.5% مع 966 سيدة.

وأفاد التقرير بأن جنسيات الحاصلين على الرخصة الفورية خلال عام 2019، تنوعت لتشمل رجال أعمال من الهند، وباكستان، ومصر، والسعودية، والسودان، والأردن، والصين، وبريطانيا، وتركيا.

ميزات الرخصة الفورية

توفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة، والسجل التجاري للشركة، إضافة إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي، من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري، فضلاً عن الحصول على بطاقة المنشأة من إدارة الجنسية والإقامة بشكل فوري أيضاً، إلى جانب الحصول على بطاقة المنشأة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال رسالة نصية تفيد بإمكانية توظيف ثلاثة موظفين.

وتتوافر الرخصة الفورية عبر الموقع الإلكتروني ded.ae/‏‏instant، ومراكز الخدمة المعتمدة، وصالة السعادة والصالة الذكية. وبإمكان جميع الشركات والأنشطة التابعة لاقتصادية دبي الاستفادة من هذه الرخصة، ما عدا شركات المساهمة العامة والخاصة، كما بإمكان أصحاب رخص التجارة العامة الاستفادة عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط.