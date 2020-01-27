100 شركة قائمة على «بلوك تشين» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت دائرة دبي الذكية عن تحقيق إنجازات لافتة ضمن خططها لبناء قطاع تكنولوجيا «بلوك تشين» في دبي، وتكريس الإمارة عاصمة عالمية لتطوير هذه التكنولوجيا، لافتة إلى أن دبي تحتضن حالياً أكثر من 100 شركة قائمة على تقنية «بلوك تشين».

وأفادت الدائرة، في مؤتمر صحافي أمس، بأن تلك الانجازات جاءت انطلاقاً من استراتيجية دبي للبلوك تشين 2020، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في أكتوبر 2016.

ووفقاً للدائرة، شملت الإنجازات تنفيذ 24 حالة استخدام لـ«بلوك تشين» في ثمانية قطاعات، إضافة إلى إطلاق سياسات دبي لتطبيق تكنولوجيا «بلوك تشين»، وأول منصة «بلوك تشين» معتمدة حكومياً.

توظيف التكنولوجيا

وقالت المدير العام للدائرة، الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر: «نعمل في دائرة دبي الذكية مع شركائنا في الجهات الحكومية والقطاع الخاص على تطوير سلسلة من دراسات حالات لاستخدام تقنية (بلوك تشين) في عدد من المجالات ذات الصلة، بما يتماشى مع رؤيتنا في توظيف الحلول التكنولوجية المتقدمة لجعل دبي المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض».

وأضافت: «أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن 2020 سيكون (عام الاستعداد للخمسين)، وكذلك الاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات بحلول عام 2021، ولذلك نتطلع في (دبي الذكية) إلى مضاعفة جهودنا لقيادة التحول الذكي لمدينة دبي خلال العام الجاري، من خلال بذل مزيد من الجهود والتفاني في العمل».

ركائز أساسية

إلى ذلك، قدم فريق الدائرة خلال المؤتمر شرحاً مفصلاً عن «استراتيجية دبي للبلوك تشين»، التي تتمحور حول ثلاث ركائز رئيسة، هي: رفع كفاءة الحكومة، وتأسيس بيئة داعمة، والقيادة العالمية.

وقال الفريق إن الاستراتيجية أدت إلى إطلاق العديد من دراسات حالات استخدام لتقنية «بلوك تشين»، إضافة إلى إنشاء منصة «بلوك تشين» مشتركة مع كل الجهات الحكومية، وإطلاق «سياسات دبي لتطبيق تكنولوجيا بلوك تشين».

وكشف الفريق أن الدائرة تعمل مع الجهات الحكومية على تنفيذ 24 حالة استخدام لتقنية «بلوك تشين»، تشمل ثمانية قطاعات مختلفة، هي: المالية، والتعليم، والعقارات، والسياحة، والتجارة، والصحة، والنقل، والأمن.

وذكر فريق «دبي الذكية» أن دبي تحتضن حالياً أكثر من 100 شركة قائمة على تقنية «بلوك تشين»، كما أن سوق «بلوك تشين» نما بنسبة 24% خلال عام 2018، متجاوزاً المعدل العالمي البالغ 19%.

كما استعرض الفريق أهم النجاحات التي حققها في مجال تقنية «بلوك تشين»، والتي أسهمت بقوة في وضع دبي في دائرة الضوء عالمياً بهذا المجال، من فوزها بجائزة أول مدينة ذكية قائمة على تقنية «بلوك تشين» خلال «المعرض والمؤتمر العالمي للمدن الذكية» بمدينة برشلونة الإسبانية، إلى تصدّر دبي عناوين الأخبار العالمية باعتبارها العاصمة العالمية للبلوك تشين.

وكشفت «دبي الذكية» أن «استراتيجية دبي للبلوك تشين»، لعبت دوراً رئيساً في تشجيع شركات «بلوك تشين» الدولية وشركات التكنولوجيا المالية، مثل «أطلس كابيتال»، على استضافة كل من «المعرض العالمي لتقنية بلوك تشين»، و«قمة بلوك تشين العالمية» في دبي خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وكانت «أطلس كابيتال» كشفت عن التزامها بتأسيس مقر خاص بتقنية «بلوك تشين» في منطقة «دستركت 2020» بدبي.

«بلوك تشين دبي»

أطلقت «دبي الذكية» منصة «بلوك تشين دبي»، بالتعاون مع شركة «آي بي إم»، بهدف تمكين الجهات الحكومية لإحداث تحول في اختباراتها للتقنية وتطويرها إلى مرحلة الإنتاج الكامل، ومن ثم تحويل ورقمنة العمليات والخدمات الحكومية المتوافقة.

إنشاء منصة «بلوك تشين» مشتركة مع الجهات الحكومية كافة.