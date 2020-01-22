«المركزي»: 50.6 مليار درهم ارتفاع الودائع المصرفية خلال ديسمبر 2019

المصدر: أمل المنشاوي- أبوظبي

كشفت بيانات صادرة عـــــن المصرف المركزي، أمس، أن الودائع المصرفية سجلت خلال ديسمــــبر 2019 أكبر زيـــــــــادة لها على الإطلاق خلال فترة شهر، مرتفعة بقيمة 50.6 مليار درهم، وليصل رصيدها التراكمي في نهاية العام الماضي إلى تريليون و870 ملياراً و200 مليون درهم، بنمو شهري نسبته 2.8%، فيما ارتفعت الودائع المصرفية خلال عام 2019 مكتملاً بقيمة 114 مليار درهم.

وقال الخبير المصرفي مصطفى الركابي، إن هناك ثقة في القطاع المصرفي وبنوك دولة الإمارات تجعل منها الوجهة الأكثر أمناً للاحتفاظ بالأموال الفائضة، خصوصاً في ظل تراجع العائدات من الأوعية الاستثمارية الأخرى من عقار وأسهم، بسبب ظروف السوق العالمية.

بدورها، قالت الخبيرة المصرفية شيخة العلي: «في نهاية كل عام تسجل الودائع ارتفاعاً في ميزانيات البنوك، لكن الآن نشهد زيادة ملحوظة بسبب إقبال الأفراد والشركات على الاحتفاظ بالسيولة في وعاء مضمون وآمن حتى وإن كان بعائدات أقل».

الطلب على الاقتراض

وذكر تقرير مسح الائتمان الذي أصدره «المركزي» أمس، أن المشاركين في المسح من كبار مديري الائتمان في البنوك، يتوقعون ارتفاع «شهية» الاقتراض لكل من الشركات والأفراد خلال الربع الجاري مع استمرار التشدد في المعايير المعمول بها لمنح القروض.

وأوضح المسح أن الربع الرابع من عام 2019 شهد زيادة معتدلة في شهية الاقتراض، خصوصاً في إمارة أبوظبي، بينما زاد الطلب بشكل فعلي في إمارات أخرى دون أن يحدد نسبة.

وأظهرت الأرقام ارتفاع إجمالي أصول الجهاز المصرفي شاملاً القبولات المصرفية إلى ثلاثة تريليونات و85 مليار درهم خلال ديسمبر 2019 بنمو نسبته 1.4% مقارنة بثلاثة تريليونات و43 مليار درهم في نوفمبر السابق عليه، ليواصل بذلك تصدره عربياً وخليجياً.

وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 2.2% خلال ديسمبر 2019 إلى مستوى تريليون و759 مليار درهم مقارنة بتريليون و722 مليار درهم تقريباً في نوفمبر السابق عليه.

وأظهر تقرير المصرف المركزي الخاص بالتطورات النقدية والمصرفية ارتفاع عرض النقد «ن1» بنسبة 0.5% من 512.1 مليار درهم مع نهاية نوفمبر 2019 إلى 514.8 مليار درهم في ديسمبر 2019.

وارتفع عرض النقد «ن2» خلال فترة الرصد ذاتها بنسبة 2.2% من 1.38 تريليون درهم إلى 1.412 تريليون درهم تقريباً.

وجاء الارتفاع في عرض النقد «ن1» نتيجة زيادة في النقد المتداول خارج البنوك بمقدار 700 مليون درهم، والودائع النقدية بمقدار ملياري درهم، في حين ارتفع عرض النقد «ن2» بدعم من زيادة بمقدار 28.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وعلى مستوى عرض النقد «ن3»، فقد ارتفع بنسبة 2.1% من 1.682 تريليون درهم في نوفمبر 2019 إلى 1.717 تريليون درهم مع نهاية ديسمبر 2019.

يذكر أن عرض النقد «ن1» يشمل النقد المتداول خارج البنوك زائداً الودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)، فيما يتضمن عرض النقد «ن2» الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية)، إضافة إلى «ن1».

ويشمل عرض النقد «ن3» ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي زائداً عرض النقد «ن2».

الرصيد التراكمي للودائع المصرفية وصل إلى 1.87 تريليون درهم بنهاية العام الماضي.

هناك ثقة في القطاع المصرفي بالإمارات تجعل منها الوجهة الأكثر أمناً للاحتفاظ بالأموال الفائضة.