المصرف المركزي يصدر مسكوكة تذكارية بمناسبة اختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب 2019

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزييوم الأربعاء الموافق 22/01/2020 عن إصدار مسكوكة تذكارية مـن الفضة بمناسبة اختيـار الشارقـة عاصمة عالمية للكتاب 2019.

وسيتم طرح المسكوكة التذكارية للبيـع في المقر الرئيســي للمصـــرف المركزي وفروعه، حيث ستباع المسكوكة التذكارية من الفضة، زنة 28 جراما، بسعر (300) درهم.

يفخر المصــرف المركزي باختيار اللجنة الدولية لعواصم الكتاب العالمية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، وذلك تثميناً لجهود الإمارة البارزة في دعم الكتاب ونشـر ثقافة القراءة، لتصبح الشارقة أول مدينة خليجية تنال هذا اللقب، والثالثة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن المصـرف المركزي يؤكد حرصه على تعزيز جهوده الرامية في تخليد المناسبات التاريخية الهامة التي تساهم في صنع مستقبل الإمارات من خلال إصدار المسكوكات التذكارية.