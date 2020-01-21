73 % من القيمة السوقية للشركات في الإمارات تعتمد على سمعتها

المصدر: نيويورك - الإمارات اليوم

كشفت شركة «ويبر شاندويك» العالمية المتخصصة في مجال حلول الاتصال والتسويق، عن نتائج دراسة أجرتها، تؤكد أن سمعة الشركات تمثل أحد أصولها القيّمة التي تؤثر بشكل ملموس في صافي دخلها. وخلصت الدراسة إلى أن المسؤولين التنفيذيين على مستوى العالم يعتبرون أن 63% من القيمة السوقية لشركاتهم ترتبط بسمعتها، بينما قفزت هذه النسبة في الإمارات إلى 73%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«ويبر شاندويك» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، زياد حاصباني، إن «من الواضح جداً بالنسبة للشركات في دولة الإمارات، أن هناك إجماعاً أكبر بين المسؤولين التنفيذيين على أهمية بناء وتقييم ومراقبة سمعة شركاتهم بشكل مدروس»، موضحاً أن نسبة كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الشركات الذين يقيسون سمعة شركاتهم في الإمارات تبلغ 91%.

91 %

نسبة كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يقيسون سمعة شركاتهم في الإمارات.