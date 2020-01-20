73% من القيمة السوقية للشركات في الإمارات تعتمد على سمعتها

المصدر: دبي - الامارات اليوم

كشفت شركة «ويبر شاندويك» العالمية المتخصصة في مجال حلول الاتصال والتسويق، عن نتائج دراسة أجرتها تؤكد أن سمعة الشركات تمثل أحد أصولها القيّمة التي تؤثر بشكل ملموس على صافي دخلها. وخلصت الدراسة التي حملت عنوان «السمعة المؤسسية 2020: الواقع الراهن والعوامل المؤثرة» إلى أن المسؤولين التنفيذيين على مستوى العالم يعتبرون أن 63% من القيمة السوقية لشركاتهم ترتبط بسمعتها. وقفزت هذه النسبة في دولة الإمارات إلى 73%، وهي النسبة الأعلى في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأن المسؤولين التنفيذيين في دولة الإمارات أكدوا أن 68% من القيمة السوقية لشركاتهم ترتبط بسمعة إدارتها العليا، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 57%.

كما أكد ثمانية من كل 10 مسؤولين تنفيذيين مشاركين في الدراسة أنه من المهم أن تتمتع الإدارة العليا بحضور قوي، وأن تشارك في أنشطة المجتمع المحلي لكي تحظى بتقدير كبير.

واعتبروا الفوز بالجوائز في القطاع، والمشاركة في الفعاليات، من بين عوامل الاتصال والتواصل الرئيسة التي تعزز سمعة الشركة.

وقالت الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة «ويبر شاندويك»، جيل هيمان، إن السمعة تسهم بقوة في نجاح أي شركة في أيامنا هذه، لافتة إلى أن الدراسة تكشف، بالأرقام، عن القيمة الكبيرة التي تنطوي عليها السمعة، وحجم الاهتمام الذي ينبغي إيلاؤه لمجموعة واسعة تضم نحو 20 عاملاً يؤثر على السمعة التجارية للشركات، من أجل الحفاظ على مكانة مرموقة وتجنب مخاطر تراجع السمعة.