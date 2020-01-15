11 جهة توقع على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام في جولته الثانية

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت الدورة الثانية من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي يقام ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، الجولة الثانية من التوقيعات على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام.

ووقعت 11 هيئة حكومية وخاصة على الإعلان في إطار التزامهم بتعزيز عملية التنمية الاقتصادية في الدولة حيث يأتي هذا الإعلان بمبادرة من سوق أبوظبي العالمي بعد الجولة الأولى من التوقيعات في الدورة الافتتاحية من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام في 2019.

ويهدف الإعلان إلى تطوير إطار عمل مشترك يعزز من الاستثمار المستدام في أبوظبي والدولة والمنطقة كافة.

وبموجب الإعلان سيحرص كل من سوق أبوظبي العالمي وهيئة التأمين ومصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع على العمل مع كافة الأعضاء لدعم الاستثمارات المستدامة ودعم تنفيذ أحكام الإعلان المتفق عليها.

وأظهر الموقعون على الإعلان التزامهم بتعزيز ممارسات الاستدامة في الدولة بما يدعم صحة الاقتصاد المحلي، حيث أكدت كافة الهيئات المشاركة على تقيدهم بتبني الممارسات المستدامة ودمجها ضمن استراتيجية عملهم.

وجاء إطلاق إعلان أبوظبي للتمويل المستدام بمبادرة من سوق أبوظبي العالمي كتجسيد لالتزام السوق للتعاون مع الهيئات الحكومية والخاصة لدعم رؤية أبوظبي 2021 والأجندة الخضراء لدولة الإمارات.

وقال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إن ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام أصبح منصة للتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة يسهل التواصل والحوار حول التمويل المستدام، حيث تهدف أجندة الملتقى إلى تشجيع عملية تكوين واستخدام رأس المال في استثمارات ومشاريع تحسن من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحسين حياة الأفراد.

وأضاف الصايغ : " يسعدنا رؤية كمية التفاعل والمبادرات التي بات يحظى بها التمويل المستدام منذ انطلاق الملتقى العام الماضي حيث أطلق العديد من شركائنا الاستراتيجيين المبادرات والمشاريع الجديدة التي من شأنها تعزيز أهدافهم وخططهم في قطاع التمويل المستدام".

وأشار إلى أن سوق أبوظبي العالمي يدرك أهمية تشجيع الاستدامة في القطاع المالي وغيرها من القطاعات الرئيسية في الدولة، ونحن نلتزم في بذل كافة الجهود لجعل العالم مكانا أكثر خضرة واستدامة.

وقال: "تأكيدا على التزامنا نحو التمويل المستدام، تم الإعلان عن العديد من التطورات والمبادرات الجديدة ومنها إطلاق المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام، التي تعد الأولى من نوعها لدعم أجندة الاستدامة في الدولة وضمان التنوع الاقتصادي".

ولفت رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إلى أن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ستطلق أول برنامج متخصص في التمويل المستدام وذلك بالتعاون مع كلية لندن للصيرفة والتمويل والذي نهدف من خلاله إلى توفير المعرفة اللازمة لمجتمع الأعمال حول أهم مواضيع التمويل المستدام وتأثيرها على عملية اتخاذ القرار وذلك في إطار الجهود لتعزيز المعرفة وتطوير المهارات بين المتخصصين.

ويسلط الإعلان الضوء على جهود الهيئات المشاركة الهادفة لإيجاد إطار عمل يعزز الاستثمارات الخضراء في الدولة ويوفر منصة للحوار في مجال التمويل المستدام.

وستعمل الجهات المشاركة في إطار جهودها للترويج لممارسات التمويل المستدام على تشجيع الفرص التعليمية وزيادة التوعية وتعزيز التعاون بين الشركاء الاستراتيجين وضمان عقد اجتماعات دورية لدراسة وتقييم التطورات.

وتضم قائمة الجهات الموقعة على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام لعام 2020 دائرة الطاقة ودائرة البلديات والنقل ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة البيئة - أبوظبي وستاندرد تشارترد بنك وشركة لازارد ومصرف أبوظبي الإسلامي وهيئة المساهمات المجتمعية "معا" وهيئة التأمين وجامعة أبوظبي ومؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية.