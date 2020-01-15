كوستاريكا تعزّز شراكتها مع الإمارات من خلال «إكسبو 2020»

المصدر: سامح عوض الله - دبي

منذ توقيعها مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة دبي، في فبراير 2018، خلال فعاليات المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية، حتى إعلانها المشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، فإن كوستاريكا تؤكد دائما على سعيها إلى إيجاد شراكة اقتصادية متكاملة على مختلف الصعد مع دولة الإمارات عموما وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وظهر هذا الاهتمام بصورة لافتة مع قرار كوستاريكا افتتاح مكتب تمثيلي تجاري لها في مبنى غرفة دبي ليكون نواة لتدفق الاستثمارات المشتركة مع دولة الإمارات وتعزيز التبادل التجاري.

التبادل التجاري

ووفقا لبيانات صادرة عن «غرفة دبي»، بلغ عدد الشركات من كوستاريكا التي انضمت الى عضوية الغرفة 74 شركة حتى العام الماضي.

وأشارت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن هناك امكانيات ضخمة للتعاون الاستثماري والتبادل التجاري بين الإمارات وكوستاريكا، موضحة أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بلغ 26.3 مليون دولار (نحو 96.5 مليون درهم) في العام 2018 مقارنة مع 19.8 مليون دولار (نحو 72.6 مليون درهم) خلال عام 2017، بنسبة نمو بلغت 33%.

الصادرات والواردات

وأضافت البيانات أن قيمة صادرات الدولة إلى كوستاريكا، وصلت إلى نحو 2.2 مليون دولار (أكثر من ثمانية ملايين درهم) في العام 2017، بينما بلغت واردات الدولة 16.4 مليون دولار (نحو 60 مليون درهم)، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير حوالي 1.2 مليون دولار (أكثر من 4.4 ملايين درهم).

وفي العام 2018، قفزت صادرات الدولة إلى كوستاريكا إلى 5.3 ملايين دولار (نحو 19.4 مليون درهم) بنسبة زيادة وصلت إلى 141%، حيث تستورد كوستاريكا من دولة الإمارات الألمنيوم والتمور والفواكه المجففة، فيما تستورد الإمارات من كوستاريكا قطع الأثاث والكابلات الكهربائية والمعدات الطبية والأناناس، في حين تعمل كوستاريكا على زيادة صادراتها للدولة من الموز والقهوة.

الاستثمارات الأجنبية

إلى ذلك، بينت إحصاءات غرفة دبي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى كوستاريكا بلغت نحو 2.1 مليار دولار خلال العام 2018، لافتة الى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لكوستاريكا التي بلغ عدد سكانها نحو 5.1 ملايين نسمة بلغ خلال العام الماضي نحو 60.5 مليار دولار محققة معدل نمو اقتصادي بلغ 2%، فيما وصل مستوى التضخم في البلاد الى 2.6%، مع معدل بطالة بلغ 9.7%.

قطاعات رئيسة

يشار إلى أن كوستاريكا تحتل المرتبة 74 في مؤشر بدء الأعمال، حيث كشف احصاءات غرفة دبي عن أن اقتصاد كوستاريكا يعتمد بصورة واضحة على قطاعات رئيسة، تشمل قطاعي التجارة والصناعة الذين يمثلان الجزء الأكبر من الاقتصاد بنسبة تبلغ 13% لكل منهما، يليهما حصة قطاع النقل والمواصلات بنحو 10%، ثم القطاع الزراعي بنسبة 6%، والتشييد والبناء بنحو 4%,

وأفادت الإحصاءات، أن قطاع السياحة مزدهر في كوستاريكا، حيث بلغ انفاق السياح في العام 2018 نحو 5.7 مليارات دولار، لافتة إلى أن السياحة الترفيهية تتمتع بنسبة كبيرة من السياحة الى كوستاريكا بنسبة 74%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السياحية نحو 451 مليون دولار خلال العام 2018.

74

شركة انضمت إلى عضوية «غرفة دبي» حتى 2019.

فرص الاستثمار

دعت غرفة تجارة وصناعة دبي، رجال الأعمال الإماراتيين إلى دراسة فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين دولة الإمارات وكوستاريكا، خصوصا في قطاع الزراعة والصناعات الخفيفة والتكنولوجيا والصناعات المعدنية.

العلاقات الثنائية

تشهد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكوستاريكا تطوراً مستمراً بفضل دعم قيادتي البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام قدما، الأمر الذي يسهم في تحقيق نقلات نوعية في جهود توثيق روابط التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

وبحسب تقرير لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، فإن العلاقات الرسمية بين البلدين بدأت في 11 مارس 2010، وبعدها افتتحت كوستاريكا سفارتها في أبوظبي في نوفمبر 2017، فيما افتتحت سفارة دولة الإمارات في العاصمة سان خوسيه خلال أغسطس 2018، لتقوم بعد ذلك الوكالة الكوستاريكية لترويج التجارة الأجنبية في فبراير 2019 بافتتاح مكتب تمثيلي جديد لها في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي.