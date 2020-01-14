إطلاق «حافلة إعادة التدوير» بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دلسكو» الإماراتية للحلول المتكاملة، والشريك الرسمي لإدارة النفايات لـ«إكسبو 2020 دبي»، عن إطلاق حافلة إعادة التدوير.

وأفادت في بيان لها أمس، بأن الحافلة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، وستضم مجموعة من الصناديق لمختلف المخلفات القابلة لإعادة التدوير.

وتهدف الشركة من إطلاق هذه الحافلة إلى زيادة الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع وتعزيز مساهمتهم في التخلص من المواد القابلة لإعادة التدوير الخاصة بهم في مسارات النفايات المحددة وبطرق عالية الكفاءة من الناحية البيئية.

وأفادت الشركة بأن الحافلة ستتجه إلى موقع «إكسبو 2020 دبي» خلال «أسبوع إكسبو للاستدامة»، الذي سيُقام في الفترة من 19 إلى 23 يناير 2020، لتوعية جميع موظفي المعرض بأهمية فصل النفايات وإعادة تدويرها.

ومن المخطط كذلك أن تجوب الحافلة معظم أنحاء دولة الإمارات، بهدف جمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير.

ويشمل خط سير الحافلة المخطط له التوقف في المدارس لتسليط الضوء على إعادة تدوير النفايات، والتوعية البيئية ومساهمتها في تأسيس اقتصاد دائري مستدام.