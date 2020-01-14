محمد بن زايد ورئيس وزراء اليابان يشهدان توقيع اتفاقية تعاون في مجال الطاقة

المصدر: أبوظبي- وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، أمس، مراسم توقيع اتفاقية للتعاون الإماراتي ـ الياباني في مجال الطاقة بين المجلس الأعلى للبترول، ممثلاً بشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«وكالة الموارد الطبيعية والطاقة» اليابانية، وذلك لتخزين أكثر من 8.1 ملايين برميل من النفط الخام في مرافق تخزين يابانية.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقد جلسة مباحثات مشتركة مع شينزو آبي الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة، تناولت العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى الأوضاع في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وقع الاتفاقية في قصر الوطن وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزير الدولة للاقتصاد والصناعة والتجارة الياباني ماكيهارا هيكي. وتمثل الاتفاقية تجديداً وتوسعة لاتفاقية سابقة بين الطرفين لتخزين النفط الخام انتهت عام 2019، ووفقاً لشروط الاتفاقية الجديدة ــ التي تمتد إلى ثلاث سنوات ــ تستطيع «أدنوك» تخزين النفط الخام في مرافق يابانية وبيعه لعملائها، على أن توفر كميات محددة منه للسوق اليابانية في حال حصول نقص في إمدادات النفط في اليابان.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن «الاتفاقية تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع اليابان الصديقة، وبما يسهم في تحقيق أقصى قيمة ممكنة من أعمال أدنوك في مختلف مجالات وجوانب قطاع النفط والغاز».

وأضاف أن «الاتفاقية تؤكد مجدداً نهج أدنوك للشراكات المتمثل في تحقيق النمو والفائدة للجانبين، حيث ستسهم هذه الشراكة في ضمان إمدادات الطاقة في اليابان ودعم طموحات أدنوك في النمو والتوسع في تجارة النفط والغاز وتداولهما على نطاق دولي أوسع». من جانبه قال ماكيهارا هيكي: «إن دولة الإمارات تعد أحد أهم موردي النفط الخام إلى اليابان لسنوات عديدة، ويسهم توقيع الاتفاقية في تعزيز وترسيخ العلاقات الثنائية بين اليابان ودولة الإمارات». وأضاف أن مشروع تخزين النفط يمثل نموذجاً للمشاريع التي تحقق فوائد متبادلة لكلا الطرفين، حيث يسهم في ضمان أمن الطاقة لليابان وتمكين دولة الإمارات من الوصول إلى الأسواق الآسيوية، مشيراً إلى «أنه الوقت المناسب لتوسعة نطاق مشروعنا المشترك لتخزين النفط، خصوصاً في ضوء الأحداث الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً».