اقتصادية دبي تتلقى 3259 شكوى مستهلك شهرياً في 2019

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 39 ألفاً و113 شكوى للمستهلكين خلال العام الماضي، بمعدل 3259 شكوى شهرياً، وبزيادة بلغت نسبتها 20% مقارنة بعام 2018 الذي بلغ عدد شكاوى المستهلك خلاله 32 ألفاً و650 شكوى.

وأوضحت اقتصادية دبي أن الشكاوى توزعت بين مختلف القطاعات، لتستحوذ شكاوى قطاع الخدمات على الحصة الأكبر من الشكاوى المقدمة بمجموع 11 ألفاً و342 شكوى، ما يعادل 29% من الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات بمجمل 5867 شكوى وبمعدل 15%، وجاءت التجارة الإلكترونية في المرتبة الثالثة بواقع 4694 شكوى، أي ما يعادل 12% من إجمالي الشكاوى المقدمة في عام 2019.

وأضافت أن مركز الاتصال على الرقم (600545555) استقبل نحو 57% من الشكاوى، فيما توزعت النسبة المتبقية (ما يعادل 43%) على القنوات الذكية، من بينها على سبيل المثال تطبيق المستهلك الخاص بقطاع الرقابة التجارية، وغيرها من القنوات التابعة للقطاع.

وبينت أن المستهلك الإماراتي جاء في المرتبة الأولى بحسب جنسية المشتكين خلال عام 2019، بنسبة بلغت 25%، فيما جاءت الجنسية الهندية ثانياً بنسبة 16%، ثم الجنسية المصرية بواقع 12%، وفي المرتبة الرابعة حلت الجنسية السعودية بنحو 9%، وعقبها في المرتبة الخامسة الجنسية الأردنية بمعدل 6%.

وقال المدير التنفيذي للقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «اقتصادية دبي تحرص على توفير بيئة تجارية شفافة للمتسوقين، من أجل ضمان حقوق طرفي العلاقة في الإمارة».

وأضاف لوتاه، أن اقتصادية دبي تسعى إلى تسهيل العلاقة بين المستهلك والتاجر من خلال بيئة مثالية، ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية.

39.1

ألف شكوى مستهلك تلقتها اقتصادية دبي العام الماضي.