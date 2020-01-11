تعرف إلى مسؤولية شركات التأمين في حوادث السيارات خلال الأمطار

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أوصت هيئة التأمين جميع السائقين بتوخي الحيطة والحذر عند قيادة مركباتهم، كما تنوه بأن الوثيقة الموحدة للمركبة المؤمن عليها ضد مخاطر الفقد والتلف (التأمين الشامل)، تستثني الحوادث التي تقع نتيجة أو بسبب مباشر او غير مباشر للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والأعاصير والزوابع، وتعد الحالة كارثة طبيعية باعتبارها فيضاناً او اعاصير فقط إذا صدر بشأنها قرار من السلطة المختصة في الدولة باعتبارها كذلك.

وعليه، فإن ما حصل اليوم وأمس من هطول امطار شديدة أدت الى أضرار بالمركبات المؤمن عليها ضد مخاطر الفقد والتلف، لا يعد حالة مستثناة من التغطية التأمينية الا اذا صدر قرار من الجهات المختصة في الدولة باعتبار هذه الأمطار وما شكلته من تجمع مياه حالة فيضان، أما في حال لم يصدر اي قرار بذلك فتعتبر الشركة مسؤولة عن التعويض.