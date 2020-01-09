15 % انخفاضاً في الهجمات الإلكترونية بالدولة خلال 2019

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، بأن عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الدولة انخفض بنسبة 14.8% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2018، حيث تراجع إلى 345 هجمة عام 2019 مقابل 405 هجمات خلال العام 2018.

وأظهرت إحصاءات حديثة نشرتها الهيئة أمس، أن 118 هجمة كانت آثارها شديدة أو حادة، فيما كانت 171 هجمة متوسطة والبقية هجمات ضعيفة محدودة الأثر، موضحة أن أخطر البرامج الخبيثة للشهر الماضي كان إشعاراً متقدماً عن خاصية جديدة تسمح للمخترقين بتشفير البيانات وإشعاراً متقدماً عن حملات قرصنة إلكترونية تستهدف قطاعي الصناعة والطاقة. ونصحت «تنظيم الاتصالات» المستخدمين بضرورة أخذ نسخة احتياطية من البيانات الشخصية لاسيما البيانات المهمة، واستخدام كلمة سر جيدة باعتبار أن هذه أفضل الطرق المبسطة لحماية البيانات الشخصية.

وأكدت الهيئة أنه لا يوجد شيء مجاني على الإنترنت حتى لا يقع المستخدمون ضحايا لعمليات احتيال ونصب.