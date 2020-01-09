18 ألف سفينة تعامل معها مركزا جمارك الخور ومرفأ ديرة خلال 2019

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أفادت دائرة جمارك دبي بأن مركزي جمارك الخور ومرفأ ديرة تعاملا مع 18 ألف سفينة تجارية قادمة ومغادرة، خلال العام الماضي، مقابل تعاملهما مع 15 ألفاً و603 سفن في عام 2018، بزيادة سنوية نسبتها أكثر من 15.3%.

وقال مدير عام «جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، خلال زيارته للمركزين، مساء أول من أمس، للاطلاع على مستوى الخدمات الجمركية والمشروعات التطويرية، إن «خور دبي يعدّ الشريان البحري التجاري في الإمارة منذ القدم، من خلال تزايد أعداد السفن الخشبية التقليدية والحركة الملاحية»، مشيراً إلى أن لخور دبي دوراً حيوياً في تعزيز مرونة حركة التجارة البحرية مع الدول المجاورة، والسعي إلى تنويع الاقتصاد للإسهام في زيادة الناتج المحلي لإمارة دبي.

وأشاد مصبح بجهود الموظفين وتفانيهم في العمل، وحرصهم على تطويع خبراتهم العملية ومهاراتهم الدقيقة في عمليات التفتيش والضبط، والوقوف سداً منيعاً لمحاولات التهريب الجمركي بشتى انواعه.

وأضاف أن «حركة التجارة البحرية في الخور حققت نمواً ملحوظاً، خلال العام الماضي، في زيادة عدد السفن التجارية، على الرغم من الظروف الجيوسياسية الحالية والأوضاع الاقتصادية العالمية»، مؤكداً كفاءة ضباط التفتيش في الدائرة، وقدراتهم في التعامل مع عمليات التفتيش الميداني، من خلال التطبيقات الذكية.

ولفت مصبح إلى جهود «جمارك دبي» في الاستعداد لعام الـ50 وتطوير الإجراءات والخدمات الجمركية المقدمة، لتعزيز مكانة دبي مركزاً أساسياً للتبادل التجاري بين القوى الاقتصادية، وتشكيل فريق من قيادات الدائرة، وعقد اجتماعات للخروج ببرنامج وخطط استراتيجية.