الصفقات العقارية تحقق أعلى معدل لها منذ 11 عاماً

المصدر: مدحت السويفي – دبي

كشف تقرير لشركة "داتا فايندر"، منصة المعلومات والبيانات العقارية التابعة لمجموعة "بروبرتي فايندر"، عن تسجيل 41.988 صفقة عقارية في دبي خلال عام 2019، مقارنة مع 34.961 صفقة في عام 2018.

وأشار التقرير الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه أن هذا النمو يُمثل أعلى عدد لمعاملات بيع العقارات المسجلة سنوياً في دبي منذ عام 2008، والذي تم تسجيل حجم 11.662 معاملة فيه، حيث نمت المعاملات خلال هذه الأعوام بنسبة 260%.

وتوقع التقرير أن تستعيد السوق العقارية زخمها ، ولا سيّما بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة العُليا للتخطيط العقاري في سبتمبر 2019، لإعادة التوازن في السوق العقاري وموازنة مستويات العرض والطلب.

وأسهمت اللجنة في تعزيز ثقة السوق؛ إذ تمّ تسجيل مستويات قياسية للمعاملات العقارية بواقع 4.774 و5.037 معاملة في أكتوبر ونوفمبر من عام 2019 على التوالي.

بينما شهد شهر ديسمبر من العام الماضي تسجيل 2.989 صفقة عقارية. وتميّزت أشهر يوليو (4.234) وسبتمبر (4.007) ومايو (3.512) من العام الماضي أيضاً بأداء جيّد من حيث حجم المبيعات العقارية.

ومن جانبها قالت مديرة قسم الأبحاث والبيانات لدى ’بروبرتي فايندر‘،لينيت عباد، إن من الطبيعي أن نلمس المزيد من الارتفاع في معدلات الصفقات، فضلاً عن بدء استقرار الأسعار في بعض المناطق المحددة، بالتزامن مع دخولنا عام 2020 واقتراب موعد انطلاق فعالية "إكسبو".