«إكسبو 2020 دبي».. الأذكى عالمياً في تغطية تقنيات الاتصال

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، أن معرض «إكسبو 2020 دبي» سيكون الأول والأذكى والأكبر والأسرع عالمياً من حيث التغطية بتقنيات الاتصال.

وذكرت أن جميع الاحتياطات اللازمة، وضعت من أجل الوفاء باحتياجات الزوّار سواء كانت شرائح هاتف أو غيرها، مشيرة إلى أنه تم تكليف فريق عمل مختص لتجهيز شبكات الاتصالات عالية السرعة من الجيل الخامس وخدمات الـ«واي فاي» لتغطية احتياجات الحدث المرتقب، وتأمين البنية التحتية والخدمات التشغيلية لجميع الجهات المشاركة والزوّار.

تجهيزات

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، بأن التجهيزات الفنية والاستعدادات التي يشهدها قطاع الاتصالات، تضمن الوفاء باحتياجات كل الأجهزة والأنظمة العاملة في معرض «إكسبو 2020 دبي» سواء كانت أجهزة محمولة أو ملبوسة أو عتاداً خاصاً بالشركات المشاركة.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنه يتم حالياً توفير طاقة استيعابية تكفي جميع الشركات العارضة والزوّار المتوقعين للحدث، فضلاً عن شبكة ألياف ضوئية تغطي المنطقة بكاملها، والتي من خلالها وعبر أثير الترددات اللاسلكية سيتم تقديم خدمات الجيل الخامس مع بقية الأجيال السابقة من الثاني إلى الرابع وشبكات الـ«واي فاي»، بحيث أن أي جهاز موجود لدى أي شخص سيجد بيئة اتصالات مناسبة للعمل بانسيابية طوال أيام المعرض على مدى ستة أشهر.

محطات داخلية وخارجية

وأضافت أنه تم إنشاء محطات داخلية وخارجية في «إكسبو 2020 دبي» مع ترددات ونطاقات عدة متوافقة، ليكون المعرض الأول والأذكى والأكبر والأسرع عالمياً من حيث التغطية بتقنية الاتصال، كما أنه يمتاز باعتماده أحدث معايير البيئة النظيفة، مشيرة إلى أن الملايين من الزوّار والمشاركين سيتوافدون على المعرض على مدى زمني يمتد إلى ستة أشهر، أي أنهم لن يوجدوا في بقعة واحدة وفي زمن واحد معاً.

وأكدت الهيئة أنها وضعت جميع الاحتياطات اللازمة، من أجل الوفاء بكل الاحتياجات للزوّار، سواء كانت شرائح هاتف أو غيرها، مشيرة الى أن مشغلي قطاع الاتصالات في الدولة على دراية تامة بالأعداد المتوقعة واحتياجات الزوار طوال فترة فعاليات المعرض.

شبكات عالية السرعة

ولفتت الهيئة الى أنه تم تكليف فريق عمل مختص لإدارة التنسيق مع مشغلي الاتصالات، وتجهيز شبكات الاتصالات عالية السرعة من النطاق العريض النقال المعروف بالجيل الخامس وخدمات الـ«واي فاي» لتغطية احتياجات الحدث وتأمين البنية التحتية والخدمات التشغيلية لجميع الجهات المشاركة والزوار، كما تم العمل على توفير الخدمات الرقمية للأعمال، علاوة على تشكيل فريق عمل ميداني مكلف بالوجود الميداني في قلب المعرض لضمان توفير كل الاحتياجات وإدارة الطوارئ الخاصة بقطاع الاتصالات.

وأكدت أنها تبذل كل جهد ممكن لضمان أن يكون قطاع الاتصالات خلال «إكسبو 2020» مجهزاً بأحدث التقنيات والموارد المتوافرة لخدمة العارضين والزوار بما في ذلك توفير الترددات الخاصة بتقنية الجيل الخامس، مشيرة إلى أن منطقة المعرض المرتقب ستكون بمثابة أول فعالية عالمية تستوعب جميع الخدمات المتقدمة ومن ضمنها الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، تجسيداً لشعار «إكسبو» المتمثل في «تواصل العقول وصنع المستقبل».

المدينة الذكية

أشارت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، إلى أن الاستثمار في قطاع الاتصالات أمر حيوي، لكونه يلبي متطلبات الحاضر والمستقبل، وهو ينسجم مع رؤية قيادة الدولة واستراتيجية دولة الإمارات لاستشراف المستقبل، فيما يعزّز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والسعادة وجودة الحياة، وهو ما يتجلّى في الجيل الخامس للمحمول الذي بدأ المشغلون في نشره على مساحة الدولة، والذي سينقل الدولة إلى قلب المدينة الذكية استناداً إلى سرعات انتقال هائلة للموجات وحزم بيانات ضخمة تنتقل عبر الأثير بين ملايين الأجهزة ومحطات البث لخدمة الإنسان.

الاستعداد للمستقبل

ذكرت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أن رؤيتها لأهمية تنظيم «إكسبو 2020 دبي» تقوم على ترسيخ المكانة الرائدة للإمارات كدولة متطورة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن «إكسبو 2020» فرصة متاحة لتؤكد الإمارات استعدادها للمستقبل وجاهزيتها للثورة الصناعية الرابعة، وما تحمله من تقنيات ستمس حياة الإنسان بشكل جوهري. وأضافت أن المعرض، يمثل فرصة لدولة الإمارات لتبرهن على ريادتها في قطاع الاتصالات والمعلومات من خلال تقديم أحدث التكنولوجيات.

التجهيزات الفنية والاستعدادات تضمن الوفاء باحتياجات جميع الأجهزة والأنظمة في المعرض.

منطقة الحدث ستكون بمثابة أول فعالية عالمية تستوعب جميع الخدمات المتقدمة.