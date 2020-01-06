«إينوك» توسّع شبكة محطات الخدمة استعداداً لـ «إكسبو دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة إينوك» أمس، عن افتتاحها محطتي خدمة جديدتين تقعان في منطقتي «دبي هيلز» و«شارع لهباب الأول».

وأفادت المجموعة في بيان، بأنها تهدف إلى توسعة شبكة محطات الخدمة لديها لتشمل 191 محطة، استعداداً لانطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن «افتتاح المحطتين الجديدتين ينسجم في المضمون والأهداف مع رؤيتنا الرامية إلى تعزيز استثماراتنا في البنى التحتية لقطاع الطاقة الوطني، ويعكس في الوقت ذاته عمق التزامنا بتزويد المتعاملين بكل التسهيلات الممكنة للتزود بالوقود، والاستفادة من خدمات التجزئة التي تقدمها محطاتنا بيسر بما يلبي احتياجاتهم اليومية أينما كانوا في دبي». وأضاف: «يتمثل هدفنا في توسعة شبكة محطات خدمة (إينوك)، لتشمل 191 محطة استعداداً لانطلاق فعاليات (إكسبو 2020 دبي)، الأمر الذي سيلعب دوراً جوهرياً في تغطية احتياجات الوقود والتجزئة للمتعاملين في الإمارة».

يُذكر أنه تم تجهيز المحطتين الجديدتين بأحدث الحلول التقنية المتطورة بما في ذلك ألواح الطاقة الشمسية المركبة على سقف كل محطة، ونظام استعادة البخار، والجيل الجديد من مضخات الوقود، والشاشات الرقمية المتوزعة على جدران المحطة.

تم تجهيز المحطتين الجديدتين بأحدث الحلول التقنية المتطورة.