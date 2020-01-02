«الإقامة وشؤون الأجانب» و«مطارات دبي» تدعمان استضافة «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - وام

وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اتفاقية مع مؤسسة مطارات دبي بهدف تعزيز الشراكة والتعاون بين الطرفين لدعم استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن تطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المسافرين وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يوائم رؤية إقامة دبي بأن تكون الإمارات من أفضل الدول أمناً وسلاماً.

ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، والرئيس التنفيذي لـ«مطارات دبي»، بول غريفيثس.

وقال المري إن «هذا التعاون مع (مطارات دبي) ليس بجديد، حيث إن العلاقات التي تربطنا معها علاقات مميزة ومتينة وشراكة طويلة جاء على أثرها هذا التعاون الذي يدعم استمرارية النهج التعاوني بين الجانبين، ما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بشكل فعال وفق نظام مؤسسي يكفل تفعيل هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم شرائح المجتمع كافة».

وأضاف: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية الى تذليل العقبات وتسريع الإجراءات وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمسافرين في سبيل إسعادهم».

وأعرب المري عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي تدعم استضافة «إكسبو 2020» بتسهيل الإجراءات على المسافرين، إذ من المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 مليون زيارة، مشيراً إلى أن هذا يتطلب العمل بروح الفريق المتكامل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

من جانبه، قال غريفيثس إن «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي تعد واحدة من أهم شركاء الخدمة في مطارات دبي وتلعب دوراً حيوياً ومباشراً في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز تجربة السفر الشاملة عبر مطارات دبي». وأضاف أن «الاتفاقية الجديدة هي استمرار للتعاون الذي كان في قلب صناعة الطيران في دبي قبل أكثر من 50 عاماً وسيساعدنا ذلك على مواصلة العمل لتعزيز تجربة المتعاملين».