«طيران الإمارات» تنقل 58 مليون راكب في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت شركة طيران الإمارات عام 2019 بسلسلة من النجاحات في تطوير منتجاتها وشبكة خطوطها وتجربة عملائها، ناقلة نحو 58 مليون راكب على أسطولها.

وذكرت الناقلة في بيان أمس، أنها تستهل عام 2020 مع التركيز المستمر على تعزيز عملياتها التشغيلية والتجارية، وتحسين تجربة العملاء، والاستعداد لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى أنها تتطلع بتفاؤل إلى الحدث المرتقب، وتستهل العقد الجديد بآفاق إيجابية.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، السير تيم كلارك: «قمنا خلال عام 2019 بإعادة تقييم خططنا المتعلقة بالأسطول وشبكة خطوطنا، حين تبيّن لنا أن توقف برنامج (A380) أصبح مؤكداً».

وأضاف أن «نهج الشركة الديناميكي في استخدام السعة المتاحة أثناء تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي، وكذلك تكيّفنا طوال العام مع التقلبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العالمية، أظهرا مدى قدرتنا على التعامل بمرونة مع مختلف الظروف وتحقيق النتائج المتوقعة، كما حافظنا أيضاً على وعدنا لعملائنا بالتميز الدائم من خلال تعزيز منتجاتنا وخدماتنا في مختلف المجالات».

وتابع كلارك: «سنواصل في عام 2020 تعزيز شراكاتنا لتوفير مزيد من فرص التواصل والقيمة لعملائنا، كما نتطلع إلى الترحيب بالعالم في دبي لحضور (إكسبو 2020 دبي)، حيث سنتيح لزوار جناح (طيران الإمارات) في المعرض إلقاء نظرة على مستقبل صناعة الطيران والسفر الجوي».

ربط العالم عبر دبي

ووفقاً للبيان، بلغت أعداد الركاب الذين نقلتهم «طيران الإمارات» خلال الـ12 شهراً الماضية، منذ يناير 2019، نحو 58 مليون راكب على أسطولها الحديث المكون بأكمله من طائرات «إيرباص A380» و«بوينغ 777». وسيّرت الناقلة ما معدله 3500 رحلة أسبوعياً، أي ما يزيد على 186 ألف رحلة خلال العام الماضي، فيما قطعت طائرات أسطولها نحو 885 مليون كيلومتر، أي ما يعادل 2300 رحلة ذهاباً وإياباً بين الأرض والقمر. وقدمت «طيران الإمارات» على رحلاتها المغادرة من دبي أكثر من 63 مليون وجبة طعام، وناولت أكثر من 35 مليون حقيبة في دبي.

وعززت الناقلة شبكة خطوطها إلى 159 مدينة، مع إضافة ثلاثة خطوط جديدة، هي: دبي - بانكوك عبر بنوم بنه، وبورتو (البرتغال)، إضافة إلى الخدمة اليومية إلى مكسيكو سيتي عبر برشلونة. كما رفعت السعة المقعدية، من خلال زيادة عدد الرحلات أو باستخدام طائرات أكبر، إلى 12 محطة ضمن شبكة خطوطها العالمية.

وواصلت «طيران الإمارات» أيضاً توسيع خيارات العملاء وتسهيل مواصلة السفر من خلال تنمية شراكاتها، حيث اختتمت عام 2019 مع 26 مشاركة بالرمز و156 اتفاقية إنترلاين في 200 دولة، ما مدّد شبكتها إلى أكثر من 1800 وجهة فريدة. وشملت الشراكات الجديدة في عام 2019 كلاً من «ساذرن إيرلاينز» الصينية، وخطوط طيران إفريقيا العالمية، و«لاتام إيرلاينز»، و«سبايس جيت»، و«إنترجيت».

شراكة

وأكملت «طيران الإمارات» وشركة «فلاي دبي» عامين من الشراكة الناجحة، حيث سافر على شبكتهما المشتركة من وإلى دبي وعبرها أكثر من ستة ملايين راكب منذ عام 2017، ويستفيد ركاب «طيران الإمارات» من مواصلة سفرهم بسلاسة، حيث يمكنهم الوصول إلى 94 وجهة ضمن شبكة خطوط «فلاي دبي»، في حين يمكن لركاب «فلاي دبي» الوصول إلى 143 وجهة ضمن شبكة خطوط «طيران الإمارات».

ووسعت «طيران الإمارات» شبكة الخطوط التي تخدمها بطائرات «A380»، مع توفير خدمات منتظمة إلى كل من الرياض والقاهرة ومسقط. كما شغّلت خدمات موسمية خلال الصيف بطائرات «A380» إلى كل من بوسطن وعمّان، ما وفّر أمام مزيد من العملاء الفرصة لتجربة الطائرة العملاقة التي تشكّل جوهرة أسطول الناقلة.

استثمارات

وتقدّمت «طيران الإمارات» خلال معرض دبي للطيران 2019 بطلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة من طراز (A350-900 XWB)، فيما أكدت اتفاقية شراء 30 طائرة «بوينغ 787-9». وانطلاقاً من استراتيجيتها طويلة الأمد لتشغيل طائرات حديثة وكفوءة وذات هيكل عريض، فإن أحدث استثمار لـ«طيران الإمارات» بقيمة 24.8 مليار دولار (91 مليار درهم) في أسطولها المستقبلي سيوسع مرونته التشغيلية من حيث السعة والمدى، ويسمح للناقلة بالمضي قُدماً في تطوير شبكة خطوطها خلال عقد العشرينات وما بعده.

مبادرات

واختتمت «طيران الإمارات» سنة أخرى حافلة بالمبادرات التي أصبحت نماذج تقتدى في المنتجات والخدمات، لتوفير تجربة سفر لا تضاهى لعملائها في الأجواء وعلى الأرض، حيث إنه في أبريل 2019، أكملت الناقلة مشروعاً بكلفة 150 مليون دولار لتجديد 10 طائرات «بوينغ 777-200LR»، مع تنسيق مقاعد درجة رجال الأعمال الأوسع بتوزيع (2-2-2)، وتجديد كابينة الدرجة السياحية بالكامل.

واتسعت الخيارات الترفيهية المتوافرة أمام ركاب «طيران الإمارات» إلى أكثر من 4500 قناة منوعة مسموعة ومرئية، ضمن نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي (ice).

وطوّرت الناقلة تجربة الترفيه الجوي خلال عام 2019 من خلال توفير تزامن قوائم التشغيل، حيث أصبح بإمكان العملاء الآن تصفح المحتوى الشامل المعروض، وإنشاء قوائم تشغيل خاصة على أجهزتهم الذكية قبل الرحلة، ومزامنتها مع مقاعدهم على الطائرة، باستخدام تطبيق «طيران الإمارات».

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ركاب الرحلات البحرية

دشنت شركة طيران الإمارات أول محطة خارج المطار لإنجاز إجراءات ركاب الرحلات البحرية الذين يتابعون سفرهم على رحلات الناقلة، حيث يتيح مرفق «طيران الإمارات» الجديد، الكائن في ميناء راشد، للركاب الذين تنتهي رحلاتهم البحرية في دبي، عمل إجراءات مواصلة سفرهم على رحلات «طيران الإمارات» في المكان نفسه.

وأطلقت «طيران الإمارات» تقنية الصعود الحيوي، والتعرف إلى الوجه عند بوابات المغادرة للعملاء الذين يسافرون من دبي إلى أي من وجهاتها الـ12 في الولايات المتحدة، ما يقلل الوقت المستغرق في عمليات التحقق من الهوية إلى ثانيتين أو أقل. ومن المقرر أن يتسع استخدام التكنولوجيا الحيوية في عام 2020 بالتنسيق مع الشركاء في مطار دبي الدولي.

فعاليات ومناسبات

واصلت شركة طيران الإمارات في عام 2019 دعم العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية من خلال محفظة رعايتها العالمية الواسعة، والتواصل مع عملائها في جميع أنحاء العالم، والجمع بين الناس في ظل شغف مشترك. ومن أبرز هذه الأحداث الرياضية بطولة كأس العالم للكريكيت 2019، وبطولة كأس العالم للرجبي، حيث احتفلت في دبي بمرور 50 عاماً على انطلاق بطولة «طيران الإمارات» لسباعيات دبي للرجبي.

وعكف مهندسو «طيران الإمارات» طوال العام الماضي على تطوير ملصقات جديدة، وتثبيتها على الهياكل الخارجية للطائرات احتفالاً بمناسبات مهمة، بما في ذلك ملصقات «إكسبو 2020 دبي»، وملصق «الإمارات في الفضاء» على طائرة «A380» إشهاراً لأول مهمة فضائية لدولة لإمارات.

الناقلة واصلت تطوير منتجاتها وشبكة خطوطها وتجربة عملائها خلال 2019.