دبي تستقبل 6 سفن سياحية عالمية في يوم واحد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أمس، بأن الإمارة استقبلت، الأحد الماضي، ست سفن سياحية دفعة واحدة، مشيرة إلى أن السفن الست رست في محطة المسافرين بميناء راشد، حيث تم التعامل مع 60 ألف زائر على متن تلك السفن.

وأوضحت «دبي للسياحة» في بيان أن السفن الست هي: «ماين شيف 5» التابعة لشركة «تي يو أي كروزيس»، و«هواريزون» التابعة لـ«بولمانتور كروزيس»، و«إم إس سي ليريكا» التابعة لـ«إم إس سي كروزيس»، و«كارنيكا» التابعة لـ«جاليش كروزيس»، إضافة إلى سفن سياحية تابعة لمشغلين عالميين ترسو للمرة الأولى في دبي، مثل «كوستا دياديما» التابعة لـ«كوستا كروزيس»، و«جول أوف ذا سيز» التابعة لـ«رويال كاريبيان».

ووفقاً للبيان، فإنه من المقرر أن تستقبل محطة المسافرين في ميناء راشد، خلال هذا الموسم أيضاً، خمس سفن سياحية في يوم واحد مقسمة على 10 مناسبات، وكذلك ست سفن في يوم واحد على فترتين.

وقال الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو» المدير التنفيذي لميناء راشد، محمد عبدالعزيز المناعي، إن «يوم 29 ديسمبر 2019 سيبقى خالداً في تاريخ محطة السفن السياحية بميناء راشد، مع تحقيق مستوى قياسي في الأداء، خلال موسم من النشاط الكبير في الحركة السياحية».

وأضاف أن «الاستقبال الناجح لأكثر من 60 ألف زائر بحري في يوم واحد، هو خير دليل على مستوى الكفاءة التشغيلية التي وصلنا إليها، كما أن رسو ست سفن سياحية في يوم واحد يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها مشغلو الرحلات البحرية في قدراتنا التشغيلية».

وتابع: «نحن في ميناء راشد نستثمر باستمرار في تعزيز الخدمات وأنظمة الدعم لأسطول السفن السياحية الأكثر تطوراً، وهدفنا هو المساعدة في زيادة الإقبال على سياحة الرحلات البحرية الفاخرة، وتعزيز مكانة دبي باعتبارها مركزاً محورياً للرحلات البحرية في المنطقة».

من جهته، قال نائب رئيس أول دائرة السياحة والتسويق التجاري في «دبي للسياحة»، حمد بن مجرن: «سعدنا باستقبال ست سفن سياحية عالمية خلال يوم واحد في ميناء راشد الحائز العديد من الجوائز، وهذا دليل على المكانة التي تتمتع بها دبي اليوم مركزاً إقليمياً رائداً للسياحة البحرية».

تم التعامل مع 60 ألف زائر على متن السفن الست.