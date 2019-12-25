تعرف على موعد إعادة «توتوك» إلى «آب ستور» و«غوغل بلاي»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي





أفادت الشركة المطورة لتطبيق «توتوك» totok للاتصال الصوتي والمرئي، أنها على ثقة في أن متجري «آب ستور» و«غوغل بلاي» للتطبيقات، سيعيدان تنزيل التطبيق مرة أخرى، حتى يستطيع مئات الآلاف من المستخدمين الجدد من تحميل التطبيق.

وذكرت الشركة في رسالة وجهتها من مؤسسي التطبيق إلى المستخدمين أن «ثقتها في إعادة التطبيق ترجع الى سياسات الشفافية والانفتاح والنزاهة التي ينتهجها التطبيق»، مشيرة إلى أن «هذه السياسات نفسها هي الأمور الرئيسة التي جعلت التطبيق محل ثقة عالميا»

وقالت إن المستخدمين يسيطرون سيطرة كاملة على المعلومات والبيانات الخاصة بهم، مضيفة أنها تحترم خصوصية المستخدمين وتركز على ضمان أمنهم، كما أنها طورت تطبيق «توتوك» عبر إعطاء ألاولوية لأمن المستخدمين والحفاظ على خصوصيتهم.