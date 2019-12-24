اطلاق أول دليل عقاري في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أطلق بيوت، أكبر موقع إلكتروني للعقارات في الدولة، خاصية دليل المباني والأبراج، والتي تعد أول دليل عقاري متخصص بالمباني السكنية والتجارية والمباني متعددة الاستخدامات يقدم تفاصيل شاملة عن طبيعة المباني، ووسائل الراحة التي تضمها، ورسوم الخدمات، ومتوسط تكاليف الإيجار أو الشراء. ويغطي الدليل مجموعة واسعة من المباني البارزة والمتوزعة في مختلف إمارات الدولة.

ويأتي إطلاق دليل المباني والأبراج في إطار سعي موقع بيوت لتسهيل عملية البحث التي يقوم بها المستثمرين والمشترين والمستأجرين وتسهيل عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات العقارية، وإضافةً نوعية للمحتوى الذي يوفره الموقع مثل دليل المناطق الذي يقدم معلومات تفصيلية لأكثر من 1500 منطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن المناطق الراقية قد شهدت طلباً متزايداً من قبل المشترين والمستأجرين خلال الأشهر الماضية، وذلك في ظل الظروف المواتية وتغييرات الأسعار التي شهدتها العقارات في تلك المناطق، وذلك بحسب البيانات الصادرة أخيراً من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأمر الذي تؤكده بيانات موقع بيوت، حيث أظهرت زيادة عمليات البحث على عقارات المناطق الراقية في دبي بما في ذلك نخلة جميرا، وسط مدينة دبي، دبي هيلز استيت، ودبي مارينا والتي تصنف ضمن قائمة أكثر عشر المناطق طلباً خلال عام 2019.

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت: "إن الانتقال إلى منزل جديد، سواء عن طريق الشراء أو الاستئجار، يعد قراراً بالغ الأهمية، وينبغي اتخاذه بعد إطلاع وبحث عميق. لقد لاحظنا أن المستأجرين والمشترين يواجهون صعوبة في العثور على إجابات للكثير من الأسئلة المتعلقة برسوم الخدمة ومرافق وقوف السيارات وغيرها من وسائل الراحة التي تقدمها المباني المختلفة. كما أدركنا أن هناك حاجة ماسة لتوفير مصدر موثوق يقدم هذه المعلومات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هنا جاء إطلاق دليل المباني والأبراج لسد هذه الفجوة. واليوم، نفخر بإطلاق هذه الميزة لتكمل بدورها خاصية دليل المناطق التي تغطي مواقع بارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

ومع بداية إطلاقه من قبل الموقع العقاري، يضم دليل المباني والأبراج أكثر من 150 دليل بناء باللغتين العربية والإنجليزية تغطي أبرز المباني في كل من دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان. ويعمل فريق بيوت على توسعة قاعدة البيانات هذه مع المزيد من الإضافات المتوقعة في الأسابيع المقبلة، لإنشاء دليل شامل يغطي المباني في مختلف إمارات الدولة.