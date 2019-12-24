45 ألف رخصة جديدة للأنشطة الاقتصادية في الإمارات خلال 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي جرى تسجيلها في جميع إمارات الدولة خلال الشهور الـ11 الأولى من العام 2019 نحو 45 ألف رخصة، ما رفع إجمالي عدد الرخص إلى 585 ألفاً و423 رخصة في نهاية شهر نوفمبر الماضي.

وأظهر الرصد الخاص بحركة نشاط التراخيص في دولة الإمارات نموها بنسبة 8.3% منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018، وذلك حسب ما وثق في السجل الوطني الاقتصادي التابع لوزارة الاقتصاد.

وتوقع المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 2.3% خلال العام 2019، وذلك ضمن أحدث التقارير التي أصدرها وخصصت لتحليل الشأن الاقتصادي والمالي المحلي والعالمي. وأظهر تحليل بيانات السجل الوطني الاقتصادي أن إجمالي عدد الرخص المسجلة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وصل إلى 498 ألفاً و508 رخص، مستحوذة بذلك على 85.1% من إجمالي عدد الرخص في جميع إمارات الدولة. ووصل إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي 274 ألفاً و861 رخصة مع نهاية شهر نوفمبر من العام 2019، تشكل ما نسبته 47% تقريباً من إجمالي الرخص المسجلة في جميع الإمارات.