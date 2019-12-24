مليونا طن الإنتاج المتوقع لمصفاة «الطويلة» سنوياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، وصول الإنتاج في مصفاة «الطويلة للألومينا» في أبوظبي، إلى مليون طن من «الألومينا» منذ بدء عمليات التشغيل في شهر أبريل الماضي.

وأشارت الشركة في بيان، أمس، إلى أنه من المتوقع أن تحقق المصفاة إنتاجاً ثابتاً من «الألومينا» خلال النصف الأول من عام 2020. ومع وصولها إلى حيز التشغيل الكامل ستنتج مصفاة الطويلة للألومينا نحو مليوني طن من الألومينا سنوياً، وهو ما يكفي لتلبية 40% من احتياجات الشركة من الألومينا.

يشار إلى أن مصافي «الألومينا» تعمل على تحويل خام «البوكسيت» إلى مادة «الألومينا»، وهي المادة الأولية لمصاهر الألمنيوم.

من جانبه قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عبدالله جاسم بن كلبان: «أحرزت المصفاة تقدماً ملحوظاً حتى الآن، ونحن سعداء بوتيرة نموّها الحالية، ونسعى للوصول إلى حيّز التشغيل الكامل». وأضاف «إن استعداداتنا لتشغيل مصفاة الطويلة للألومينا بأمان وكفاءة بدأت قبل البدء في عمليات البناء، حيث يتم وضع هذه الخطط من قبل فريق عملياتنا، المكوّن من خبراء الصناعة والمواطنين المدربّين خصيصاً لتولّي مهامهم في هذا النشاط الصناعي الأول من نوعه على نطاق دولة الإمارات».

واستثمرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نحو 3.3 مليارات دولار لبناء مصفاة الطويلة للألومينا، واستغرقت الأعمال الإنشائية 72 مليون ساعة عمل، أي ما يعادل عمل شخص واحد لأكثر من 25 ألف سنة. وتتضمن مصفاة الطويلة نحو 9500 من الآلات والأجهزة، و222 خزاناً، وعدد من الأنابيب يكفي لوصل أبوظبي بمسقط، وعدد من الكابلات يعادل طولها المسافة من أبوظبي إلى القاهرة، وتغطي المصفاة مساحة تكافئ 200 ملعب كرة قدم، واستخدم في بنائها كمية من الفولاذ بما يكفي لإنشاء سبعة أبراج مثل «إيفل».