10.8 آلاف وظيفة جديدة في دبي خلال شهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال نوفمبر الماضي وصل إلى 3818 رخصة، أسهمت في إضافة 10 آلاف و821 وظيفة إلى سوق العمل.

وأوضح التقرير أن الرخص الجديدة توزعت على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 70.4%، والتجارية 27.7%، والسياحية 1.5%، والصناعية 0.4%.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان أمس، بأن الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية، تؤكد استمرار حكومة دبي في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانة دبي كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم، وأن يكون مقراً للشركات العالمية.

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال نوفمبر 2019 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 2214 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1599 رخصة، ومنطقة حتا بواقع خمس رخص تجارية جديدة.