تعاون بين «مواصفات» و«غرفة دبي» لدعم مجتمع الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وغرفة تجارة وصناعة دبي، مذكرة تفاهم تعنى بالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات، لدعم مجتمع الأعمال في دبي، وإشراك القطاع الخاص في صناعة القرارات الخاصة بتشريعات ممارسة الأعمال في الإمارة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، وقع المذكرة عن «مواصفات» المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، فيما وقعها عن «غرفة دبي»، المدير العام للغرفة حمد بوعميم، بحضور وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، سلطان المنصوري.

وأكد المعيني أن الهيئة تسعى إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية والتجارية والصناعية، بالصورة التي تسهل من انسيابية حركة الاستيراد والتصدير للمنتجات والسلع الغذائية.

من جهته، أكد بوعميم أن التفاهم مع «مواصفات» يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.