«خلطاتي».. مشروع لإنتاج عسل النحل بنكهات محلية

المصدر: سامح عوض الله ـ دبي

أفاد رائد الأعمال المواطن، سيف سعيد، بأنه قرّر أن يخصص نشاطه في بيع عسل النحل بحالته الأصلية، أو بعد تنقيته أو تكريره وتعبئته في عبوات محكمة الإغلاق، لكن نشاطه يمتد أيضاً لإنتاج خلطات خاصة من العسل ذات نكهة محلية، وتلقى رواجاً لدى المستهلك في السوق الإماراتية بين المستهلكين المواطنين والمقيمين.

كما يتضمن نشاط سيف في تصنيع العسل، بيع غذاء الملكات وحبوب اللقاح، والمواد التي يجمعها النحل لبناء الخلية من الزهور (العكبر)، وما إلى ذلك.

ووصف سيف سعيد، مشروع «خلطاتي» للعسل بأنه عبارة عن خلطات يتم إنتاجها بعسل السدر (خلطة البستاشو - خلطة الزعفران - خلطة اللوز)، حيث بدأ شغفه بتربية النحل منذ الصغر وعلمه والده تربية النحل، كونه يعيش في منطقة ريفية بمنطقة حتا، التي تكثر فيها الجبال ويتوافر فيها العسل.

شرائح المجتمع

وقال: «جاءت فكرة المشروع حول إنتاج نوع جديد لجذب انتباه مختلف شرائح المجتمع من أطفال وبالغين وكبار السن. واستوحيت الخلطات من المنتجات الأكثر استهلاكاً وصنعتها وطورتها في منزلي وحازت إعجاب الجميع».

وأضاف سعيد: «يستوحى مشروع (خلطاتي) للعسل من الطبيعة، لذا فهو مفيد لكل صغير وكبير لأهميته كونه منتجاً طبيعياً 100%، ولا يحتوي على منتجات صناعية كي يمكن للمستهلكين استخدامه كبديل لمنتجات صناعية مثل الكوكيز، والكب كيك، وكعكة الحليب وغيرها»، لافتاً إلى أنه بالإضافة إلى استخدام الخلطة في القهوة، تم تصنيعها كمخبوزات وهناك إقبال كبير عليها من الجميع لمذاقها المميز. وأكد أنه سعيد بالنتائج التي حققها ويشعر بالفخر لأنه أصبح فرداً فاعلاً ضمن الجهود المبذولة في صناعة العسل، حيث يعتبر من الصناعات العريقة في منطقة حتّا.

تجارب النجاح

ويأتي مشروع «خلطاتي» للعسل (@honey_uae7) ضمن تجارب النجاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أتاحتها «رخصة تاجر» التي تصدرها اقتصادية دبي، وتستهدف ترخيص المشروعات التجارية التي تدار عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي. ويتبع المشروع نشاط تجارة عسل ومستلزمات المناحل، حيث تأتي رخصة تاجر في إطار حرص اقتصادية دبي على تقديم آلية فعالة لتنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دبي، وتقديم الدعم والتسويق لمجتمع الأعمال في الإمارة من مختلف الشرائح، بالإضافة إلى ضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية، وتعزيز سهولة مزاولة واستدامة الأعمال، الأمر الذي يعزّز من القدرة التنافسية لمشروعاتهم في دبي.

رخصة تاجر

وأشار سعيد، إلى أنه عرف عن رخصة تاجر عن طريق أحد الأصدقاء المنتجين للعسل. وقال: «قدمت للحصول على الرخصة وحصلت عليها بسهولة ويسر إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مقر اقتصادية دبي. وأستفيد كثيراً من المميزات التي تقدمها رخصة تاجر ومن أهمها توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال، وتوفير آليات لتسهيل ممارستهم العمل التجاري. وبمجرد حصولي على رخصة تاجر، أصبح مشروعي قانونياً، الأمر الذي كان له التأثير الإيجابي على زيادة ثقة المتعاملين من مختلف أنحاء الإمارات».

وتوجه سعيد بجزيل الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على دعمه واهتمامه بمنطقة حتّا، نظراً لما تشكله هذه المنطقة من أهمية تاريخية وتراثية، والمساهمة في تعزيز موقعها كمقصد سياحي ونقطة جذب قوية بالاستفادة من المقومات الطبيعية للمنطقة، خصوصاً دعم قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى الدولة.

2785 رخصة تاجر لمواطنين

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 4170 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة وحتى 12 ديسمبر الجاري، وشكلت الجنسية الإماراتية نحو 2785 رخصة بنسبة 67% من إجمالي الرخص الصادرة. واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 61% من عدد الرخص (2544 رخصة)، فيما شكل الذكور نسبة 39% (1626 رخصة).