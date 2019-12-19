10.5 مليارات درهم صافي أرباح «دبي للاستثمارات الحكومية» في 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





حققت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، أرباحا صافية بقيمة 10.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بزيادة نسبتها 4.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات 106.3 مليارات درهم.

وكشفت المؤسسة في بيان اليوم، أعلنت خلاله عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى من عام 2019، عن ارتفاع أصولها إلى مستوى قياسي بلغ 971.1 مليار درهم، بنمو قدره 10.4% عن نهاية العام الماضي.

الأرباح والإيرادات

وتفصيلا، أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر المنتهية في 30 يونيو 2019، حيث بلغت قيمة الإيرادات 106.3 مليارات درهم، بتراجع نسبته 7.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مرجعة ذلك بشكل أساسي الى الانخفاض في أسعار النفط.

واوضحت المؤسسة في بيان اليوم، أن صافي الربح نما بنسبة 4.4% ليصل إلى 10.5 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي مدفوعاً بالأداء العالي لقطاعَي الخدمات المصرفية والمالية وخدمات النقل.

النفط والغاز والألمنيوم

وفي المقابل، شهد إنتاج النفط والغاز والألمنيوم انخفاضا في أرباح إنتاجاتها، بينما استفادت نتائج الخدمات المصرفية والمالية من أرباح بلغت 2.1 مليار درهم من جرّاء طرح الاكتتاب العام في شركة «نتورك إنترناشيول القابضة» (بي إل سي).

وبلغ صافي الربح العائد إلى حملة أسهم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 6.9 مليارات درهم، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 8.3% حلال فترة المقارنة.

الأصول

وارتفعت أصول مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إلى مستوى قياسي بلغ 971.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 10.4% عن نهاية العام الماضي، في حين بلغت المديونيات 739.3 مليار درهم، بزيادة 15.3%.

ورجع هذه الزيادات إلى اعتماد المؤسسة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (رقم 16) «عقود الايجار»، ممّا أضاف 58.5 مليار درهم من الأصول و68.2 مليار درهم من المديونيات، فضلاً عن استمرار نمو أعمال المؤسسة.

وانخفضت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 3.7% لتصل إلى 190.4 مليار درهم مقارنة بنهاية العام 2018، إذ يعود ذلك أساسا إلى إجراء تعديل لمرة واحدة بقيمة 9.7 مليارات درهم في ما يتعلق باعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (رقم 16).

أداء قوي

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، محمد إبراهيم الشيباني، إنه «خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، وعلى الرغم من عدم حصانتها من تباطؤ النمو العالمي وتقلّب أسعار السلع الأساسية، أنتجت مجموعة مؤسسة دبي للإستثمارات الحكومية أداءً قوياً يظهر مرونة أنشطتها».

وأضاف الشيباني، أن «تنويع عملياتها والتركيز على تحسين المزيد من الكفاءات وتنمية أعمال المؤسسة الأساسية، ساعد على مواجهة ظروف السوق الصعبة إلى جانب استمرار الشركة في رحلتها نحو تحقيق أهداف طويلة الأجل من أجل ازدهار دبي».

«دبي للإستثمارات الحكومية»

يشار إلى أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، هي الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي. وتأسست في مايو عام 2006، وفقاَ للمرسوم رقم (11) لسنة 2006، وتم تكليفها بتوحيد وإدارة محفظة حكومة دبي من الاستثمارات والمؤسسات التجارية.

كما تم تكليفها مؤسسة بمهام الإشراف الاستراتيجي على محفظة استثمارات حكومة دبي عبر تطوير وتطبيق استراتيجيات استثمارية محكمة ومعايير عالية لحوكمة الشركات. وتركز المؤسسة على رفع قيمة الاستثمارات بما يحقق الفائدة القصوى لأصحاب المصلحة والإمارة على المدى الطويل.

