عروض أبوظبي لموسم الشتاء تتيح للمستهلكين شراء المنتجات بأسعار يحددونها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أحدث عروضها الترويجية لموسم الشتاء في أبوظبي، متيحة للمتسوّقين فرصة تسوّق منتجات رائعة بأسعار مدهشة.

ومن خلال العرض الأول من نوعه للبيع بالتجزئة في أبوظبي، سوف تقدم عروض أبوظبي لموسم الشتاء الفرصة للمقيمين والزوار في العاصمة لشراء منتجات رائعة بالأسعار التي يحدّدونها.

هذا ويمكن للمتسوقين اعتباراً من 13 ديسمبر 2019 التسجيل المسبق عبر الموقع www.bestinyourmall.ae لإنشاء حسابهم والوصول إلى منتجات حصرية متنوعة يمكنهم شراؤها بالسعر الذي يحددونه، ويمكن التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني أو مسح رمز الاستجابة السريع عبر الإنترنت، وتعبئة نموذج التسجيل الموجز.

واعتباراً من 26 ديسمبر 2019 ومع إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بعرض "تحديد السعر"، سيتمكن المتسوّقون من تحديد أسعارهم لمنتجات مثل ساعات رولكس وحزم أجهزة إلكترونية وحتى السيارات، ودخول السحوبات للحصول على فرصة الفوز بالمنتجات التي تم اختيارها، ولكن من أجل تثبيت أسعارهم، سيتوجب عليهم التسوّق لدى أحد متاجر التجزئة المشاركة والتي يفوق عددها 1000 متجر عبر 19 مركزاً تجارياً في أبوظبي، وفي مقابل كل 200 درهم إماراتي ينفقها المتسوقون، سيكسبون فرصة المشاركة بعرض "تحديد السعر" يمكنهم استخدامها لأي من المنتجات الحصرية المعروضة عبر الموقع الإلكتروني، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 3 ملايين درهم إماراتي، وذلك حتى انتهاء العرض في 8 فبراير 2020.

وفي معرض حديثه عن عروض أبوظبي لموسم الشتاء بحلّتها الجديدة، قال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والسياحة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "كجانب من التزامنا المستمر بتقديم عروض وتجارب لا تضاهى في مجال البيع بالتجزئة لسكان العاصمة وزوارها، فإننا نطلق عروض أبوظبي لموسم الشتاء مع عرض "تحديد السعر" الأول من نوعه، والذي يتيح فرصة العمر للمتسوقين لامتلاك منتجات حصرية بالسعر الذي يحددونه، هذا بالإضافة إلى تجربة التسوق الرائعة التي سوف يحظى بها المتسوقون لدى أكثر من 1000 متجر تجزئة مشارك بموسم عروض الشتاء في أبوظبي."

وسوف تستمر عروض موسم الشتاء تزامناً مع المبيعات والتخفيضات الضخمة في مراكز التسوق المشاركة، مما يوفر للمتسوقين تجارب ومكافآت مذهلة هذا الشتاء، ويتضمن ذلك تخفيضات تصل إلى 75% على منتجات مختارة لدى بعض المتاجر المشاركة، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمتسوقين الاستفادة من برامج الاحتفالات التي تعمّ العاصمة خلال موسم الشتاء.

وتنتظر المتسوقين عروض احتفالية في غاليريا مول من 5 وحتى 24 ديسمبر 2019، حيث يمكنهم لقاء شخصية سانتا المحببة يومياً من الساعة 3 بعد الظهر وحتى الساعة 9 مساءً. هذا بالإضافة إلى استكشاف "متاهة الشتاء" و"كاندي لاند" وهي مساحة ألعاب مستوحاة من قصة رجل خبز الزنجبيل حيث يمكن للزوار الإبداع في ابتكار فنون وحرف يدوية من وحي الأعياد ليحتفظوا بها للذكرى.

وفي أبوظبي مول يحظى المتسوقون بفرصة زيارة القرية الشتوية والاستمتاع بطيف من الأنشطة المخصصة لكافة أفراد العائلة بما فيها اللقاء مع شخصية سانتا المحببة للأطفال ومساعديه، والمشاركة في ورش العمل الاحتفالية، ومسيرات كسارات البندق وسوق الشتاء، وسوف يكون لدى الزوّار أيضاً فرصة الفوز بثلاث جوائز نقدية أسبوعياً تبلغ قيمة كل منها 1000 درهم إماراتي وأكثر من 800 قسيمة فورية.

وضمن فعّاليات عروض موسم شتاء أبوظبي، يستضيف مول بوابة الشرق احتفالية "وينتر وندرلاند" وذلك بداية من 19 ديسمبر ولغاية 14 يناير 2020، وسوف تتضمن الاحتفالية مساحة لرواية القصص الخيالية للأطفال، ومنطقة صناعة المشغولات اليدوية للأطفال، وبيت للأطفال مصنوع من خبز الزنجبيل ومزلاج ثلج، وسوف يطلق المول أيضاً عرض "تسوق واربح" على العديد من المنتجات الإلكترونية.

وتشمل المراكز التجارية المشاركة في عروض أبوظبي لموسم الشتاء أبوظبي مول وغاليريا مول وياس مول ومول المركز التجارة العالمي في أبوظبي، ومارينا مول والجيمي مول والراحة مول والوحدة مول، وبراري أوت ليت مول والفوعة مول والخالدية مول، ومركز مدينة زايد للتسوّق ومزيد مول ومشرف مول، ومن بين المراكز التجارية الأخرى المشاركة العين مول وهيلي مول وبوادي مول وبوابة الشرق مول وديرفيلدز مول.