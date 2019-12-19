مستثمرون: المناطق الحرة في الإمارات تنتج السلع الأصلية بتصريح من الشركات الأم

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد مستثمرون بأن كثيراً من الشركات الكبرى، صاحبة العلامات التجارية والماركات العالمية، افتتحت فروعاً لها في الإمارات ودبي، كما أنشأت مصانع وخطوط إنتاج خاصة في منطقة جبل علي، لإنتاج الكثير من السلع نتيجة لنجاح الإمارات في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة.

وأكدوا أن الشركات في المناطق الحرة في الدولة ملتزمة بالحصول على تصريح من الشركة الأم، لإنتاج سلعها في المنطقة الحرة ولا يسمح لأي شركة بمزاولة نشاط الإنتاج من دون هذا التصريح من صاحب العلامة الأصلية.

العلامات التجارية

وتفصيلاً، قال الخبير الاقتصادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن «الكثير من الشركات الكبرى صاحبة العلامات التجارية والماركات العالمية افتتحت فروعاً لها في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، كما أنشات مصانع وخطوط إنتاج خاصة في منطقة جبل علي، لإنتاج الكثير من السلع، سواء كانت مواد غذائية أو أجهزة وأدوات كهربائية وملابس وأدوات رياضية وغيرها، نتيجة لنجاح الإمارات في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة».

وأوضح العوضي، أن «الإمارات نجحت في أن تصبح مركزاً عالمياً للتصنيع وبوابة رئيسة للتجارة وإعادة التصدير»، موضحاً أن البعض يعتقد خطأ عندما يجد في أسواق الإمارات الكثير من السلع مصنوعة في أكثر من بلد، أنها سلع مقلدة أو مغشوشة.

الشركات الكبرى

ولفت إلى أن كثيراً من الشركات الكبرى، صاحبة العلامات التجارية والماركات العالمية، لها مصانع وخطوط إنتاج في كثير من دول العالم، لاعتبارات اقتصادية عدة، مثل تمتع بعض الدول بمزايا معينة مثل انخفاض تكاليف الإنتاج ووجود إعفاءات ضريبية، ما يشجع الشركة، ومقرها في دولة معينة كألمانيا مثلاً، على فتح مصنع أو إضافة خطوط إنتاج في جبل علي في دبي أو في مصر أو غيرهما، حيث يوجد العديد من المصانع العالمية لها خطوط إنتاج في دول أخرى، ويكتب صنع في دولة معينة وليس في البلد الأصلي، باعتبار أنها صنعت في هذه الدولة، وهناك منتجات غذائية بصفة خاصة تنتج في كثير من الدول، في الوقت نفسه بناء على تصريح من الشركة المنتجة وهي نقطة يغفل عنها كثير من المستهلكين.

وبيّن أن ما يثار حول وجود سلع مقلدة أو مغشوشة في أسواق الدولة، غير صحيح ويستهدف البلبلة ومخاطبة رجل الشارع الذي يفتقد نوعاً ما للأبعاد الاقتصادية لإنتاج السلع، لكن التحليل الاقتصادي للموضوع يبدد هذا الكلام، مشيراً إلى أن اقتصاد السوق متكامل وعالمي، وعلى سبيل المثال هواتف «آي فون» على الرغم من أنها أميركية، إلا أنه يتم إنتاج مكوناتها وتجميعها في نحو 20 بلداً حول العالم.

وذكر العوضي، أن كثيراً من السلع تصنع حالياً في الصين بتصاريح من الشركات الأم، وهذا ليس تقليداً، ويسري ذلك على كثير من الدول من بينها الإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تحافظ على سمعتها كعاصمة اقتصادية للعالم، لكن من المؤسف أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمتخصصين فيها و«الذباب الإلكتروني» لهم مصالح في الإضرار بالاقتصاد الإماراتي، لأنهم لا يستطيعون المنافسة بشكل شريف، فيلجأون إلى الممارسات غير المشروعة.

سمعة دولية

وشدّد على أن الإمارات دولة اقتصادية من الطراز الأول ولها وجود اقتصادي وسمعة اقتصادية دولية وتحتكم إلى قوانين اقتصادية دولية، باعتبارها عضواً في منظمات إقليمية ودولية عدة، موضحاً أنه بالنسبة للسلع المنتجة، هناك مواصفات قياسية ومعايير تطبق على جميع دول الخليج ومن بينها الإمارات، وهي ملتزمة بها تماماً، كما أن الدول التي تستورد السلع من الإمارات لديها جهات تراقب السلع وتتحقق من الالتزام بالمعايير ومدى مطابقتها لهذه المواصفات.

وأشار العوضي، الى أن تقليد بعض السلع والماركات مسألة عالمية، توجد في جميع دول العالم وتمثل بمثابة اقتصاد موازٍ عالمياً وتجارة ضخمة يعانيها الكثير من الدول، حيث إن هناك مصانع متخصصة في إنتاج كثير من السلع المقلدة، سواء ماركات معروفة أم لا، إلا أن هناك قوانين كثيرة تحمي المنتج الأصلي في الإمارات.

وشدّد على أن الإمارات تتميز بالإجراءات الصارمة الموجودة بها من حيث مراقبة الحدود عبر منظومة جمارك قوية سواء اتحادية أو محلية، فضلاً عن قوانين تحمي الملكية الفكرية وتكافح الغش التجاري، إضافة إلى مواصفات صارمة تصدرها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، وقوانين الدوائر المحلية.

بيئة جاذبة

من جانبه، قال رائد الأعمال الإماراتي، جاسم البستكي، إن «الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، سباقة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وإعطاء الثقة لأصحاب العلامات التجارية الأصلية الكبرى، لفتح مكاتب إقليمية لها في دبي ومراكز تصنيع خاصة في المناطق الحرة وعلى رأسها جبل علي».

وأكد البستكي، أنه لابد من حصول الشركات في المناطق الحرة في الدولة، على تصريح من الشركة الأم لإنتاج سلعها في المنطقة الحرة، ولا يسمح لأي شركة بمزاولة نشاط الإنتاج ما لم تأخذ هذا التصريح من صاحب العلامة الأصلية.

ولفت إلى أن هناك فروقاً بين البضاعة المقلدة وبين البضاعة الأصلية التي تم تصنيعها في دول أخرى بإشراف أو باتفاق مع الشركة الأم، صاحبة العلامة التجارية الأصلية، حيث يوجد عدد كبير من السلع في الوقت الراهن، يُصنع في أكثر من بلد.

ونوه بأن ذلك لا يعني عدم وجود سلع مقلدة في أسواق الدولة، شأنها شأن أي بلد آخر، لكن يوجد قانون للغش التجاري يضرب بيد من حديد على مروجي السلع المقلدة والمغشوشة، كما تتولى دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة، عمليات رقابة وتفتيش واسعة النطاق لمصادرة السلع المغشوشة والمقلدة ومعاقبة مروجيها.

ولفت إلى أن الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، بادرت بالتوقيع على الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحماية الملكية الفكرية ومكافحة السلع المقلدة، من خلال أجهزتها المختصة بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية الأصلية الذين يشكلون أيضاً فرقاً تابعة لهم لمراقبة حركة السوق حفاظاً على علامتهم التجارية.

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، إن «الإمارات تُعد مركزاً رئيساً لتصنيع كثير من العلامات التجارية الأصلية في المنطقة، خصوصاً أنها تقدم بيئة استثمارية جاذبة، قلّ أن يوجد مثلها في العالم».

وأكد المهيري، أن ما يُشاع عن تصدير أو إعادة تصدير سلع غير أصلية أو مغشوشة من الإمارات لا يعدو كونه حملة مغرضة تفتقر إلى الصدقية ولا تمتلك أقل معيار من الموضوعية، وهي حملات من قبل مشككين تستفزهم النجاحات الاقتصادية والحضارية لدولة الإمارات.

ولفت إلى أن دولة الإمارات اعتمدت في كل تعاملاتها على الشفافية والصدقية، ما أكسب الاقتصاد الإماراتي سمعة جيدة وجعلها محط اهتمام الكثير من الشركات العالمية الكبرى، ومحل اهتمام الكثير من رجال الأعمال في العالم.

ونوه بأن الدولة تعتمد في سياساتها التجارية على معايير ومقاييس ثابتة وواضحة محددة في الدستور، حيث تحظر القوانين الإماراتية وجود أو تداول السلع المقلدة وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين لهذه اللوائح والشروط، كما أن جميع السلع والمنتجات التجارية بأنواعها، تخضع للمواصفات والمقاييس.

شركات المناطق الحرة

قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ماجبال، إن «الشركات في المناطق الحرة في الدولة ملتزمة بالحصول على تصريح من الشركة الأم لإنتاج سلعها في المنطقة الحرة، ولا يسمح لأي شركة بمزاولة نشاط الإنتاج ما لم تأخذ هذا التصريح من صاحب العلامة الأصلية».

وأضاف أن هناك جهات معروفة تستغل عدم وعي بعض المستهلكين بتطورات الاقتصاد العالمي، وقيام الشركات العالمية بإنتاج سلع متنوعة ومختلفة تصل الى حد إنتاج السيارات في دول كثيرة تراها جاذبة وعلى رأسها الإمارات، وتروج هذه الجهات لانتشار سلع مقلدة في الإمارات وتصديرها للخارج. ولفت إلى أن الإمارات نجحت في التحول لقاعدة تصنيعية وتصديرية خلال سنوات قليلة، بعد نجاحها في اجتذاب ثقة الشركات العالمية، فأصبحت سلع كثيرة تصنع في الإمارات، خصوصاً في المناطق الحرة بعد خضوعها للشروط الصارمة للجودة في هذه المناطق والتزامها بمعايير الشركة الأم، ويتم تصدير بعضها من الإمارات إلى مختلف دول العالم.

- هواتف «آي فون» يتم إنتاج مكوناتها وتجميعها في نحو 20 بلداً حول العالم.