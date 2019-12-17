جناح الفرص.. ترجمة الأفكار إلى تقدّم إنساني مبدع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يوفّر جناح الفرص في معرض «إكسبو 2020 دبي»، تجربة تفاعلية لابد من خوضها لكل من يرغب في ترجمة الأفكار الجيدة إلى تقدم إنساني مبدع، وذلك عبر خطوات صغيرة تحدث تأثيراً كبيراً.

ويسعى الجناح الذي يقع في منطقة الفرص بالمعرض الدولي المرتقب، إلى التعبير عن فكرة كيف أن الأفكار الفردية يمكن أن تؤثر في القضايا العالمية، ومن ثم يمكن لأي فرد أن يلعب دوراً مهماً في مستقبل التطور البشري. وبمقدور زوار الجناح أن يخوضوا تجارب تفاعلية توضح أهداف الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة، والتي تشمل حزمة من 17 هدفاً تسعى إلى عالم أفضل، أبرزها القضاء على الفقر وتوفير مياه نظيفة يسهُل وصول الجميع إليها. يشار إلى أن جميع الأجنحة ستضم كل ما هو شيقٌ وممتع من معروضات تفاعلية وعروض حية وفعاليات شعبية وتراثية، إضافة إلى فعاليات للمختصين ورجال الأعمال