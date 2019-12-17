«مواصفات» تعتمد ألوان الإشارات الضوئية كعلامات مميزة لنسب المكونات الغذائية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بأن سبع شركات ومؤسسات وطنية في الإمارات، طلبت تطبيق المواصفة القياسية الإماراتية المتعلقة ببيانات التغذية الخاصة بالسلع والمنتجات الغذائية المعبأة في صورة ألوان الإشارات الضوئية، والتي اعتمدتها «مواصفات» كعلامات مميزة لنسب المكونات الغذائية.

توفير البيانات

وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، عبدالله المعيني، لـ«الإمارات اليوم»، إن «(المواصفة) تتضمن وضع وتوفير بيانات ومعلومات عن الدهون والدهون المشبعة والطاقة والسكر، على عبوات المنتجات الغذائية، بحيث يتم استخدام (الأحمر والأصفر والأخضر)، لتوضيح نسب هذه المواد على عبوات السلعة الغذائية، بحيث يعني اللون الأخضر الخيار الصحي، واللون الأصفر يعني خياراً صحياً لا بأس به، بينما يعني اللون الأحمر خياراً صحياً أقل».

وأوضح أنه سيتم تطبيق (المواصفة) اختيارياً لمدة عامين، على أن تبدأ الهيئة اعتباراً من يناير 2022، إلزام المنتجين والمصنعين في الدولة وضع البيانات الصحية بصورة مبسطة على المنتجات الغذائية بألوان الإشارات الضوئية، على أن يشمل التطبيق المواد والمنتجات الغذائية المعلبة والصلبة والسائلة.

تطبيق المواصفة

واعتبر المعيني، أن إقبال مؤسسات على تطبيق المواصفة وهي مازالت في المرحلة التجريبية، يعد بمثابة مؤشر إيجابي يعكس مدى حرص المنتجين والجهات الرقابية على تطبيق المواصفة، والالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، وزيادة تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.

ونوه بأن «المواصفة» تأتي في إطار سياسة «توسيم» القيم الغذائية للمنتجات التي تعد أحد مخرجات مبادرة التصميم المجتمعي لجودة الحياة والتي أطلقها البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة ووزارة دولة للسعادة وجودة الحياة، بالتعاون مع وزارة دولة للأمن الغذائي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، التي تتولى تطبيق السياسة على مستوى الدولة، وذلك لتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم، بهدف اتخاذ قرارات غذائية سهلة وسريعة، تعزز من نمط الحياة الصحي، وترتقي بجودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات.

اللوائح الفنية

وقال المعيني، إن «إعداد وتطوير المواصفات واللوائح الفنية يرتبط بصورة مباشرة بمستهدفات الأجندة الوطنية 2021، لاسيما في ما يتعلق بمؤشر (بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة) لضمان استمرارية التنمية المستدامة»، مضيفاً أن «مواصفات» تبنت وضع معلومات توضيحية على عبوات المنتجات، على أن تكون بطريقة مبسطة على الوجه الأمامي للعبوة، تعتمد الألوان (الأحمر والأصفر والأخضر) كعلامات مميزة لنسب المكونات الغذائية، فيما يمكن تسميته (التوسيم)، باستخدام الإشارات الضوئية، لأجل تعزيز الوعي لدى مختلف فئات المستهلكين، كما أنها ستسهم في تعزيز تنافسية المنتج الوطني، بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد دولة الإمارات.

ولفت إلى أن سياسة «توسيم القيم الغذائية للمنتجات» ركزت على الحياة الصحية النشطة لأفراد المجتمع، واستهدفت منتجات الأغذية المعلبة الصلبة والسائلة، من خلال توفير معلومات تسهل من قرار اختيار المأكولات الصحية لأفراد المجتمع، وهي إلزامية على مصنعي المنتجات الغذائية، اعتباراً من مطلع عام 2022 فيما تستثني سياسة (توسيم) القيم الغذائية الأطعمة الطازجة مثل الفواكه والخضراوات واللحوم والأسماك.

وأشار إلى أن هيئة مواصفات تتولى تنفيذ سياسة «توسيم» القيم الغذائية بالتعاون والتكامل مع الجهات المعنية في كل إمارة، حيث تبين أن سياسة «توسيم القيم الغذائية للمنتجات» تتضمن معلومات المكونات الغذائية لأربعة عناصر ذات تأثير كبير في الصحة العامة هي السكر، والأملاح، والدهون، والسعرات الحرارية.

وكانت «مواصفات» أعدت المواصفة القياسية رقم (UAE.S 5034) بشأن البيانات التغذوية للمنتجات المعبأة في صورة ألوان الإشارات الضوئية، من أجل تعزيز مستوى الجودة للمنتجات والخدمات في الإمارات.