124.4 مليار درهم تحويلات العمالة الأجنبية خارج الإمارات خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام



بلغت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في دولة الإمارات إلى الخارج 124.4 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 129.33 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.

واستحوذت العمالة من أربع جنسيات من دول جنوب آسيا هي الهند وباكستان والفلبين وبنغلاديش على نحو 60% من اجمالي التحويلات المنفذة خلال الفترة من يناير إلى شهر سبتمبر من العام الجاري وبلغت قيمة تحويلاتها 73.4 مليار درهم حسب الاحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.

وجرى تنفيذ النسبة الأكبر من تحويلات العمالة في الدولة إلى الخارج عبر شركات الوساطة وبقيمة وصلت إلى 98 مليار درهم تقريبا خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر في حين جرى تحويل بقية المبلغ عبر البنوك.

كانت قيمة التحويلات خلال الربع الثالث من العام الجاري قد بلغت 43.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 4.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018. وانخفضت قيمة ما تم تسويته عبر البنوك بنسبة 0.2% في حين ارتفعت قيمة التحويلات بواسطة شركات الصرافة بنسبة 6%.

وتعتبر الهند المقصد الأكثر تلقيا لتحويلات العاملين الشخصية للخارج خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر2019.