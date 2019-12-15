«السكن» و«النقل» يقودان تخفيض أسعار المستهلك في دبي 2.75%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء، بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 2.75% في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاتها من العام 2018.

وأوضح المركز في تقرير صادر اليوم، أن أسعار كل من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفضت بنسبة 5.51% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.33 نقطة، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 7.28% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.83 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.18%.

وأضاف أنه بالمقابل، ارتفع المؤشر لكل من: أسعار قسم التعليم بنسبة 1.46% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.77% والتي زادت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 2.96% والتي رفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.37% والتي زادت التضخم بمقدار 0.05 نقطة.

كما ارتفعت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.88% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.59% والتي زادت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.29% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.23% والتي رفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.16%.

إلى ذلك، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في نوفمبر 2019 مقارنة بأكتوبر السابق بنسبة 0.22%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.36% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.15 نقطة، وقسم النقل بنسبة 0.69% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.07 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 3.16% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.07 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.34% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.04%، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.02%.

في حين ارتفعت أسعار كل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.49% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.06 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.33% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.09%، بينما استقرت أسعار كل من: قسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم الصحة، وقسم التعليم عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.