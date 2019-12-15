شركات مشروبات محلاة تطرح منتجات بديلة للتغلب على تأثير «الضريبة الانتقائية»

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

شهدت أسواق التجزئة في الدولة، أخيراً، عقب تطبيق الضريبة الانتقائية، توسع شركات لإنتاج المشروبات المحلاة، بطرح منتجات عصائر جديدة من دون سكر، إضافة إلى منتجات عصائر طازجة بالمتاجر والجمعيات التعاونية.

وأفاد مسؤولون لـ«الإمارات اليوم» بأنهم ينفذون خططاً للاعتماد على منتجات بديلة، تتركز على التوسع في طرح منتجات بمحتويات فاكهة بنسبة 100%، وسيتم طرح منتجات جديدة مستقبلاً، فضلاً عن طرح عروض ترويجية على المنتجات الخاضعة للضريبة، وذلك في إطار مواجهة تأثيرات تطبيق «الضريبة الانتقائية»، منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، على المشروبات المحلاة في الأسواق.

وتفصيلاً، رصدت جولة ميدانية لـ«الإمارات اليوم» على منافذ رئيسة لتجارة التجزئة في دبي والشارقة، توسع شركات في إنتاج المشروبات المحلاة لمواجهة الضريبة الانتقائية، عبر طرح منتجات عصائر جديدة دون إضافات سكر، وزيادة المعروض في المتاجر والجمعيات من منتجات لعلامات تجارية متعددة من العصائر الطازجة، فيما شهدت الأسواق انتشار منتجات عصائر طازجة تمتد فترة صلاحياتها لفترات طويلة.

وأظهرت الجولة لجوء بعض الشركات إلى وضع تصنيفات لنسب السكر في العصائر، تحت مسميات منخفضة السكر أو قليلة السكر، فيما لجأت شركات أخرى إلى تكثيف عروض التنزيلات الترويجية على منتجات العصائر التي تضمنت سكراً مضافاً وتخضع للضريبة، عبر بيع عبوتين أو ثلاث عبوات للعصير بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار بيعها منفردة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، طارق أحمد الواحدي، إن «تطبيق الضريبة على المشروبات المحلاة لتقليل استهلاك الأفراد للمنتجات التي تحتوي على سكر بكميات كبيرة، من المبادرات التي لها تأثيرات مفيدة صحياً، ويتم تطبيقها في دول مختلفة بأنحاء العالم»، مبيناً أنه «مع تأثيرات تطبيق الضريبة على الأسواق يتم الاتجاه بشكل أكبر إلى المنتجات الخالية من السكر، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار المنتجات المضاف لها السكر، بعد الضريبة، وفي إطار ذلك عملت المجموعة على التركيز والتوسع بتوريد منتجات طازجة ومنتجات أخرى تصنف بأنها تتضمن 100 % عصير الفاكهة».

وأشار إلى أن «المجموعة طرحت مبادرة لعصائر طازجة، لكن باستخدام أنظمة البسترة بالضغط المرتفع، وليس بنظام الحرارة التي تفقد العصائر الفيتامينات والمذاق الخاص بها، وبالتالي تم توفير عصائر طازجة تمتد صلاحياتها لفترة أطول مقارنة بالعصائر الطازجة الأخرى»، مبيناً أنه يتوقع أن تشهد الأسواق طلباً على المنتجات ذات العصائر بنسبة 100% والعصائر الطازجة خلال الفترة المقبلة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الروابي» للعصائر والألبان، الدكتور أحمد التيجاني، إن «من الطبيعي أن يكون لتطبيق الضريبة الانتقائية على قطاع المشروبات المحلاة تأثيرات في الطلب على مبيعات العصائر والألبان المضاف لها السكر، ما حفز شركات على اللجوء لمنتجات بديلة أو خطط تطويرية، ومن لن يواكب تلك المتغيرات بالأسواق سيتعرض لتأثيرات سلبية في المبيعات».

وأضاف أن «الشركة عملت على التوسع في طرح منتجات عصائر دون سكر مضاف، وتعتمد على عصائر فاكهة بنسبة 100%، في إطار عمليات مواجهة متغيرات الضريبة الانتقائية، وفي الوقت نفسه هناك خطط بحث وتطوير مستمرة لدراسة منتجات بديلة تعتمد على التحلية الطبيعية ومن دون تغيير المذاق للعصائر ولا تكون خاضعة للضريبة».

وأشار إلى أن «من المتوقع أن يتجه الطلب من المستهلكين بشكل أكبر إلى العصائر غير الخاضعة للضريبة، التي تكون نسبة العصائر بها 100%»، لافتاً إلى أن «اتجاه الشركات لتطوير منتجات بديلة قد تكون لها كلفة إضافية تنعكس تأثيراتها على نسب هامش الربحية للشركات من تلك المنتجات، خصوصاً مع محاولة تفادي تأثيرات الضريبة على الطلب في مراحل التطبيق الأولى لها».

في السياق نفسه، قال مدير عام الشركة الوطنية للمواد الغذائية «ميلكو»، اتشيم وولنر، إن «الشركة تواجه متغيرات تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة منذ بداية الشهر الجاري، عبر التوسع في توريد منتجات تحتوي على عصائر فاكهة بنسبة 100% دون سكر، إضافة إلى إجراء خطط للتطوير تركز على كيفية طرح منتجات بديلة إضافية تتناسب مع الوضع الجديد بالأسواق، وفي الوقت نفسه تكون دون سكر مضاف، وذات تحلية طبيعية تتناسب مع أذواق المستهلكين».

وأشار إلى أن «من المتوقع أن ينمو الطلب بشكل أكبر في الأسواق خلال الفترة المقبلة على مبيعات العصائر ذات المكونات بنسبة 100% من عصير الفاكهة دون سكر، مع ارتفاع أسعار العصائر التقليدية التي تجعل الفوارق السعرية متقاربة»، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن تكون أسعار العصائر بتركيز 100% أعلى من المنتجات ذات تركيز العصائر فيها بنسبة 10% بالأسواق أو عصائر «النكتار» التي تحتوي على نسب تركيز عصير 30% أو أعلى من ذلك.

وأضاف أن «تطوير بدائل منتجات عصائر دون سكر مضاف وبمذاق جيد للمستهلكين، من الأمور الصعبة، لأن معظم المستهلكين في الأسواق اعتادوا العصائر المضاف لها السكر، ويفضل المذاق الحلو، خصوصاً أن بعض أنواع الفاكهة تمتاز بالمذاق الحامض وتحتاج لتحليات بأنواع مختلفة».